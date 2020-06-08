СК возбудил дело после смерти пациента якобы после избиения медиками

После смерти ветерана чеченской войны в больнице СК в Тульской области начал расследование.
Как
В настоящее время проводится весь комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств дела, — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что расследование взято под контроль прокуратурой области. Кроме того, Минздрав области оказывает содействие в расследовании.
Как писал NEWS.ru, студенту одного из петербургских колледжей, убившему свою мать, суд избрал меру пресечения. Молодой человек заключён под стражу до 31 июля.
Инцидент произошёл 1 июня на Богатырском проспекте. По данным следствия, студент нанёс женщине не менее девяти ударов ножом в грудь и шею. От полученных ранений женщина скончалась. После убийства молодой человек попытался скрыть следы преступления.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен