СК возбудил дело после смерти пациента якобы после избиения медиками

https://static.news.ru/photo/d65292b0-a9b7-11ea-a78a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После смерти ветерана чеченской войны в больнице СК в Тульской области начал расследование.

Как сообщает РИА Новости, Константин Красиков 1977 года рождения скончался от черепно-мозговой травмы после того, как его госпитализировали с подозрением на коронавирус. По словам родственников, они обнаружили, что мужчина был избит, врачи же сообщили, что он «воевал с ними». СК возбудил дело об умышленном причинении вреда здоровью, повлекшему смерть.

В настоящее время проводится весь комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств дела, — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что расследование взято под контроль прокуратурой области. Кроме того, Минздрав области оказывает содействие в расследовании.

Как писал NEWS.ru, студенту одного из петербургских колледжей, убившему свою мать, суд избрал меру пресечения. Молодой человек заключён под стражу до 31 июля.

Инцидент произошёл 1 июня на Богатырском проспекте. По данным следствия, студент нанёс женщине не менее девяти ударов ножом в грудь и шею. От полученных ранений женщина скончалась. После убийства молодой человек попытался скрыть следы преступления.