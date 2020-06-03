В Санкт-Петербурге арестовали убившего свою мать студента

Студенту одного из петербургских колледжей, убившему свою мать, суд избрал меру пресечения. Молодой человек заключён под стражу до 31 июля.
Инцидент произошёл 1 июня на Богатырском проспекте. По данным следствия, студент нанёс женщине не менее девяти ударов ножом в грудь и шею. От полученных ранений женщина скончалась. После убийства молодой человек попытался скрыть следы преступления.
На допросе студент признал вину, но в своём поступке не раскаялся,
Ранее NEWS.ru писал, что в Новокузнецке суд вынес приговор 19-летнему студенту, убившему подростка. Ему было назначено принудительное лечение. Суд пришёл к выводу, что в момент совершения преступления молодой человек не отдавал отчёта своим действиям и не понимал общественную опасность содеянного.
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