СК изъял аудиозаписи переговоров о ЧП в Норильске

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Следователи изъяли аудиозаписи переговоров и донесения для проверки своевременности информирования об утечке дизельного топлива в Норильске.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко, в рамках уголовного дела допрошено более 150 свидетелей, в том числе сотрудники ТЭЦ и очевидцы, работники администрации Норильска, краевого управления МЧС России.

Изъята и изучается документация о техническом состоянии резервуара в период его эксплуатации, документы, связанные с передачей сообщений о произошедшей аварии, в том числе аудиозаписи переговоров и электронные донесения, — цитирует агентство Петренко.

Как писал NEWS.ru, 29 мая на Норильской ТЭЦ-3 разгерметизировался резервуар с горюче-смазочными материалами. Правительственная комиссия 3 июля объявила инцидент в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Возбуждены уголовные дела, начальник цеха ТЭЦ арестован за халатность. 5 июня МЧС сообщило о локализации места разлива дизельного топлива в результате ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске.