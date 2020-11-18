Синоптик пообещал снег в Москве к концу ноября

https://static.news.ru/photo/0afda720-2933-11eb-892f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что зимняя погода с устойчивыми отрицательными температурами и снежным покровом ожидается в Москве с 25–30 ноября.

Думаю, в конце ноября у нас уже будет временный снежный покров. Почему временный? Потому что в декабре ещё может быть одна-две оттепели, но они будут кратковременными, — цитирует специалиста ТАСС.

Варакин добавил, что в ближайшую неделю в столице будет потепление со «слабо отрицательной» температурой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ледяные дожди накроют Центральную Россию в течение ближайших двух суток. В ночь на 19 ноября они придут в Москву, предупредил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в верхних слоях температура воздуха станет слабоположительной и достигнет от 0 до +2 градусов.