Сильные дожди обрушатся на Москву в субботу

https://static.news.ru/photo/39eb922e-afc3-11eb-ab18-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильные дожди обрушатся на столицу 8 мая, предупредил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус, пишет РИА Новости.

По его словам, в субботу Москва окажется под влиянием активного циклона с центром над западом европейской части страны.

Он закроет небо плотными облаками и вызовет дожди, которые местами будут сильными. Температура воздуха плюс 10–12, по области плюс 8–13, — уточнил синоптик.

Он отметил, что за день выпадет около 10–15 миллиметров осадков при норме в 51 миллиметр. Всего за день выпадет около 30% от месячной нормы.

Тишковец добавил, что юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, днём он будет порывистым. Атмосферное давление составит 739 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в День Победы, 9 мая, жителей центральной части Европейской России ожидает потепление. Погода будет улучшаться буквально по часам, к вечеру температура воздуха будет совсем комфортной.