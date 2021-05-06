Синоптик рассказал о потеплении в России в День Победы

https://static.news.ru/photo/69213bb4-aefd-11eb-ae0b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В День Победы, 9 мая, жителей центральной части Европейской России ожидает потепление. Погода будет улучшаться буквально по часам, к вечеру температура воздуха будет совсем комфортной. Об этом в разговоре с журналистами сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

По его словам, 9 мая на погодные условия будет оказываться активное воздействие в утреннее время. Однако пока что неизвестно, какое именно. Накануне Дня Победы центр Европейской РФ попадёт в циклоническое образования. Вследствие этого 8 числа ожидается дождливая погода.

После дождливого 8 мая, ночью ещё дождь будет наблюдаться. Но днём 9 мая уже преимущественно без осадков, но это днём, а утренние условия нужно будет по часам считать, — заявил научный руководитель Гидрометцентра.

Ранее Роман Вильфанд говорил, что в День Победы, 9 мая, в Москве ожидается облачная погода с небольшими дождями. По его словам, температура днём будет держаться в пределах 11–16 градусов тепла.

Учёный добавил, что решение о привлечении авиации для разгона облаков пока не принималось. Чтобы определить необходимость использования спецсамолётов, прогноз на 9 мая будет уточняться каждый день.