Синоптик предупредил о дождях в Москве на 9 мая

https://static.news.ru/photo/b93b4516-ad3d-11eb-b724-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в День Победы, 9 мая, в Москве ожидается облачная погода с небольшими дождями. По его словам, температура днём будет держаться в пределах 11–16 градусов тепла, сообщает ТАСС.

Учёный добавил , что решение о привлечении авиации для разгона облаков пока не принималось. Чтобы определить необходимость использования спецсамолётов, прогноз на 9 мая будет уточняться каждый день.

Прогноз должен быть очень аккуратным. Могут понадобиться активные воздействия на погоду, но если это будет возможно. Потому что надо понимать, когда, в каких случаях это возможно. Такие мероприятия готовятся, — отметил Вильфанд.

Ранее стало известно, что до лета осталось меньше месяца, но столица по-прежнему во власти холодов и дождей. По прогнозам синоптиков, в среду, 5 мая температура воздуха упадёт до 6 градусов тепла, а в некоторых московских районах снова пройдёт дождь. Во вторник, 4 мая, вместо положенных +16, в столице было +6 градусов, которые ощущались как ноль.