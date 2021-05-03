Синоптик рассказал, что ждать москвичам от погоды

https://static.news.ru/photo/12fce82a-acc6-11eb-ad3c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на то что до лета осталось меньше месяца, столица по-прежнему во власти холодов и дождей. Когда закончится непогода и в городе станет тепло, сообщает «Москва 24».

По прогнозам синоптиков, в среду, 5 мая температура воздуха упадёт до 6 градусов тепла, а в некоторых московских районах снова пройдёт дождь.

Как рассказал штатный метеоролог телеканала Никита Поповнин, в Москве сегодня ветреная, дождливая погода, ветер до 17 метров в секунду. Вместо положенных +16, сейчас в столице +6 градусов.

При этих параметрах +6 градусов ощущаются как ноль, — добавил специалист.

Также отмечается, что в областных городах Наро-Фоминске и Волоколамске выпал снег.

Подобный снег с дождём также идёт в Санкт-Петербурге и Смоленске. Во многих регионах ЦФО сегодня был объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует в Москве до 13:00 5 мая, в Подмосковье — до 12:00 5 мая.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни средиземноморский циклон принесёт в ряд российских регионов сильные осадки и ветер.