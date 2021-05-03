«Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

https://static.news.ru/photo/73e307bc-ac9b-11eb-8681-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Москве и области до среды, 5 мая, ожидается сильный ветер с порывами 15–17 метров в секунду. В связи с непогодой Гидрометцентр опубликовал на своей прогностической карте предупреждение о «жёлтом» уровне погодной опасности.
Жёлтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.
Предупреждение действует в Москве до 13:00 5 мая, в Подмосковье — до 12:00 5 мая.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ближайшие дни средиземноморский циклон принесёт в ряд российских регионов сильные осадки и ветер. По словам учёного, непогода обрушится на Татарстан, Северный Кавказ, Туву, Калужскую, Тверскую и Ярославскую области страны, а также на Санкт-Петербург. На территории Северного Кавказа также должны пройти дождь, гроза, а скорость ветра будет ещё выше — до 25 метров в секунду.