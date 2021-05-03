«Жёлтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области

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Россиянам, которые не уничтожают на своих дачных участках сорняки, грозит административный штраф от 300 до 500 рублей. Об этом РИА Новости рассказала юрист Татьяна Мацукова.

Специалист напомнила, что к сорным растениям относятся также одуванчики и ромашки. Перечень сорных растений определён постановлением правительства РФ от 18.09.2020 № 1482. К числу сорных растений относятся, в частности, борщевик...