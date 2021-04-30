Вильфанд предупредил о сильных осадках в ряде регионов России

https://static.news.ru/photo/eab6a000-aab7-11eb-b0eb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие дни средиземноморский циклон принесёт в ряд российских регионов сильные осадки и ветер. Об этом сообщил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам учёного, непогода обрушится на Татарстан, Северный Кавказ, Туву, Калужскую, Тверскую и Ярославскую области страны, а также на Санкт-Петербург.

При этом на Татарстан гроза обрушится уже этой ночью. Скорость ветра там составит 24 метра в секунду, предупредил специалист.

На территории Северного Кавказа также должны пройти дождь, гроза, а скорость ветра будет ещё выше — до 25 метров в секунду.

В Челябинской области заморозки до минус 3 градусов. Также в Туве очень неблагоприятная погода — ветер до 25 м/с, ещё и очень сильный дождь и мокрый снег в ближайшую ночь, — рассказал Вильфанд.

С 3 мая осадки и ветер до 15 метров в секунду достигнут Калужской, Тверской, Ярославской, Владимирской областей. В Новгородской и Псковской областях 3 и 4 мая тоже пройдут дожди, мокрый снег и порывы ветра до 18 метров в секунду.

4 мая непогода, включая мокрый снег, обрушится на Санкт-Петербург, подчеркнул синоптик.

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