Дождливое лето — катастрофа: эти овощи гибнут первыми, срочно спасайте

Дождливое лето — настоящая катастрофа для многих овощей, высаженных на даче. Рассказываем, какие овощи первыми гибнут в непогоду и какие культуры необходимо срочно спасать.

Срочной защиты требуют томаты — оборвите нижние листья до первой кисти, подвяжите кусты к опорам и обработайте медьсодержащими препаратами (1%-я бордоская жидкость). Перцы и баклажаны нужно укрыть пленочными туннелями, а почву под ними присыпать золой или мелом для снижения кислотности.

Огурцы спасайте от корневой гнили — подложите под плети доски или мульчируйте соломой, а для профилактики опрыскайте фитоспорином. Лук и чеснок при постоянной сырости могут сгнить — аккуратно подкопайте луковицы вилами для аэрации и срежьте перья, оставив 10 см. Капусту защищайте от слизней — обсыпьте грунт вокруг кочанов толченой яичной скорлупой и установите пластиковые воротники на стебли.

Картофель окучьте выше обычного и обработайте фунгицидами от фитофтороза. Для всех культур сделайте дренажные канавки между грядками, а в теплицах ограничьте полив до 1 раза в неделю.

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