Щи на зиму «Быстрый обед»! Вкуснейшая заготовка сэкономит время! Заготовьте летом вкуснейшую основу для щей — зимой вам останется только добавить её в бульон и наслаждаться ароматным супом за 15 минут! Все овощи уже идеально нарезаны и сбалансированы по вкусу.

Ингредиенты (на 2,5 л готового продукта)

Капуста белокочанная — 1 кг

Лук репчатый — 300 г

Морковь — 300 г

Помидоры свежие — 300 г

Перец болгарский — 300 г

Соль — 2 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Масло растительное — 50 мл

Вода — 100 мл

Уксус 9% — 50 мл

Зелень (петрушка/укроп) — 1 пучок

Приготовление

Капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на крупной тёрке. Лук нарежьте кубиками, перец соломкой, помидоры измельчите. В большой кастрюле смешайте все овощи, добавьте воду, масло, соль, сахар и рубленую зелень. Тушите на среднем огне 20 минут, периодически помешивая. В конце влейте уксус, хорошо перемешайте и сразу разложите горячую массу по стерильным банкам. Закатайте крышками, переверните банки и укутайте одеялом до полного остывания.

Как использовать зимой: достаточно добавить 2-3 ложки заготовки в кипящий бульон, проварить 10 минут — и ароматные щи готовы! Можно дополнить картошкой, мясом или грибами.

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