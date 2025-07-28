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28 июля 2025 в 07:10

Разрушение моста в Хабаровском крае привело к серьезным последствиям

Ограничения на движение введены в Хабаровском крае из-за обрушения моста

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Хабаровском крае введены временные ограничения движения транспорта после разрушения объездного моста на автодороге между селом Селихино и Николаевском-на-Амуре. Мост через реку Аксян не выдержал напора дождевого паводка, сообщило региональное министерство транспорта, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства региона.

С 7:15 (0:15 мск) 28 июля введены временные ограничения для движения всех видов транспорта на региональной автодороге «село Селихино — город Николаевск-на-Амуре» на участке с 60-го по 105-й километр, — говорится в официальном сообщении ведомства.

Этот участок уже закрывали для грузовиков и автобусов из-за последствий циклона. После оперативного ремонта с установкой водопропускных труб движение было восстановлено, но новые ливни привели к более серьезным повреждениям. В настоящее время специалисты оценивают масштабы разрушений и разрабатывают план восстановительных работ.

Ранее сообщалось, что в кабардино-балкарском городе Тырныаузе объявили режим чрезвычайной ситуации после того, как селевой поток разрушил мост на федеральной трассе. Жителей призвали сохранять спокойствие и соблюдать осторожность.

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