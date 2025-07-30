Грузинский шешамади: согревающий вкус Кавказа в одной тарелке

Грузинский шешамади: согревающий вкус Кавказа в одной тарелке

Шешамади — это густой ароматный суп с фасолью и картофелем, который согреет вас в любую погоду. Его насыщенный вкус с яркими грузинскими специями делает это блюдо по-настоящему уютным.

Ингредиенты:

картофель — 3 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

фасоль консервированная — 400 г;

томатная паста — 2 ст. л.;

масло сливочное — 30 г;

вода — 1 л;

хмели-сунели — 1 ч. л.;

кориандр молотый — 0,5 ч. л.;

паприка — 0,5 ч. л.;

хлопья чили — по вкусу;

перец молотый — по вкусу;

соль — по вкусу;

сушеный базилик — щепотка.

Приготовление:

Лук нарежьте кубиками, чеснок измельчите. В кастрюле растопите масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте чеснок. Картофель нарежьте кубиками, отправьте к луку, слегка обжарьте. Добавьте томатную пасту, перемешайте, влейте воду. Доведите до кипения, добавьте фасоль и специи. Варите 20–25 минут на среднем огне до готовности картофеля. Перед подачей посыпьте суп сушеным базиликом.

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