Грузинский шешамади: согревающий вкус Кавказа в одной тарелке

Шешамади — это густой ароматный суп с фасолью и картофелем, который согреет вас в любую погоду. Его насыщенный вкус с яркими грузинскими специями делает это блюдо по-настоящему уютным.
Ингредиенты:
- картофель — 3 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 4 зубчика;
- фасоль консервированная — 400 г;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- масло сливочное — 30 г;
- вода — 1 л;
- хмели-сунели — 1 ч. л.;
- кориандр молотый — 0,5 ч. л.;
- паприка — 0,5 ч. л.;
- хлопья чили — по вкусу;
- перец молотый — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- сушеный базилик — щепотка.
Приготовление:
- Лук нарежьте кубиками, чеснок измельчите.
- В кастрюле растопите масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте чеснок.
- Картофель нарежьте кубиками, отправьте к луку, слегка обжарьте.
- Добавьте томатную пасту, перемешайте, влейте воду.
- Доведите до кипения, добавьте фасоль и специи.
- Варите 20–25 минут на среднем огне до готовности картофеля.
- Перед подачей посыпьте суп сушеным базиликом.
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