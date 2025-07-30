Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 15:19

Грузинский шешамади: согревающий вкус Кавказа в одной тарелке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шешамади — это густой ароматный суп с фасолью и картофелем, который согреет вас в любую погоду. Его насыщенный вкус с яркими грузинскими специями делает это блюдо по-настоящему уютным.

Ингредиенты:

  • картофель — 3 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • фасоль консервированная — 400 г;
  • томатная паста — 2 ст. л.;
  • масло сливочное — 30 г;
  • вода — 1 л;
  • хмели-сунели — 1 ч. л.;
  • кориандр молотый — 0,5 ч. л.;
  • паприка — 0,5 ч. л.;
  • хлопья чили — по вкусу;
  • перец молотый — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • сушеный базилик — щепотка.

Приготовление:

  1. Лук нарежьте кубиками, чеснок измельчите.
  2. В кастрюле растопите масло, обжарьте лук до прозрачности, добавьте чеснок.
  3. Картофель нарежьте кубиками, отправьте к луку, слегка обжарьте.
  4. Добавьте томатную пасту, перемешайте, влейте воду.
  5. Доведите до кипения, добавьте фасоль и специи.
  6. Варите 20–25 минут на среднем огне до готовности картофеля.
  7. Перед подачей посыпьте суп сушеным базиликом.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами.

еда
супы
рецепты
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В окружении Дибровых высказались об их разводе
Медбрат пытался изнасиловать 90-летнюю пациентку после приема ванны
Майкл Джексон: биография и тайны короля поп-музыки
Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 30 июля, фото и видео
Школьница родила ребенка во время землетрясения на Камчатке
Россиянам рассказали, как мошенники подделывают голоса
«Шпионское ПО»: в Госдуме поддержали блокировку Speedtest
Украинские военные ударили по площадке и ранили детей
Пара стала жертвой ужасающего преступления банды мигрантов
В МИД РФ рассказали, в кого превратились главы стран ЕС
«Недостаточно поставить антивирус»: инженер о борьбе бизнеса с кибератаками
Берлинцев лишили традиционного новогоднего шоу у Бранденбургских ворот
СБУ заявила о задержании двух «российских кротов» в украинской армии
Житель Одессы «сменил пол», чтобы выбраться с Украины
Apple попросила Минюст США не участвовать в создании iPhone
Дома проживавших в них цыган сгорели дотла в Самаре
Тысячи поклонников Оззи Осборна собрались проводить его в последний путь
Сирены воздушной тревоги ревут во всех областях Украины
Появились кадры с погоней и стрельбой на улицах Москвы
Политолог предположил, останется ли Украина без помощи Еврокомиссии
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут
Общество

Блюдо горных людей: кабачки на сковороде по-грузински за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.