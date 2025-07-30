Крем-суп из кабачков «Нежность»! Вкусный рецепт для похудения! Идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой! Легкий, низкокалорийный, но при этом сытный и ароматный суп-пюре с нежной сливочной текстурой. На 100 граммов всего 40 калорий.
Ингредиенты (на 3 порции)
- Кабачок — 300 г
- Картофель — 150 г
- Морковь — 150 г
- Лук репчатый — 50 г
- Вода — 600–700 мл
- Сливки 20% — 100 мл
- Соль, перец — по вкусу
- Куркума, паприка — по щепотке
- Зелень, сухарики — для подачи
Приготовление
- Овощи очистите и нарежьте кубиками. В кастрюле слегка припустите лук, добавьте морковь и обжаривайте две-три минуты. Добавьте картофель и кабачок, залейте водой. Варите 15–20 минут до мягкости овощей.
- Погружным блендером измельчите суп до состояния пюре. Влейте сливки, добавьте специи, прогрейте две минуты (не кипятите).
Подавайте горячим, украсив зеленью и сухариками.
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