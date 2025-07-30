Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 июля 2025 в 10:00

Крем-суп из кабачков «Нежность»! Вкусный рецепт для похудения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Крем-суп из кабачков «Нежность»! Вкусный рецепт для похудения! Идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой! Легкий, низкокалорийный, но при этом сытный и ароматный суп-пюре с нежной сливочной текстурой. На 100 граммов всего 40 калорий.

Ингредиенты (на 3 порции)

  • Кабачок — 300 г
  • Картофель — 150 г
  • Морковь — 150 г
  • Лук репчатый — 50 г
  • Вода — 600–700 мл
  • Сливки 20% — 100 мл
  • Соль, перец — по вкусу
  • Куркума, паприка — по щепотке
  • Зелень, сухарики — для подачи

Приготовление

  1. Овощи очистите и нарежьте кубиками. В кастрюле слегка припустите лук, добавьте морковь и обжаривайте две-три минуты. Добавьте картофель и кабачок, залейте водой. Варите 15–20 минут до мягкости овощей.
  2. Погружным блендером измельчите суп до состояния пюре. Влейте сливки, добавьте специи, прогрейте две минуты (не кипятите).

Подавайте горячим, украсив зеленью и сухариками.

Ранее мы готовили сливочный рисовый суп с индейкой и сыром! Простой, но добавки попросят все.

супы
кабачки
похудение
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Позорная охота»: в Раде устроили разнос сотрудникам ТЦК
Двухлетний малыш утонул в выгребной яме, когда родители отвлеклись
В Раде пожаловались на нежелание молодежи идти на контракт в ВСУ
«Привычный образ»: в МИД РФ раскрыли смысл фотосессии Залужного для Vogue
Названо количество объявленных СБУ в розыск губернаторов России
Михайлов обругал «Локомотив» из-за отказа пригласить Никитина на парад
В Госдуме назвали США цену дружбы с Россией
Глава крупного предприятия заявил о готовности инвестировать в Домодедово
Назван способ оспорить блокировку счета из-за перевода средств
ВС России сорвали дерзкий план диверсантов ВСУ в одном регионе страны
На Камчатке наградят медиков после сильнейшего землетрясения
Латвийский баскетболист отказался играть в Суперкубке из-за России
Экономист раскрыл, какая зарплата нужна для покупки жилья в ипотеку
АвтоВАЗ ответил на слухи о четырехдневке и снижении зарплат на 20%
Киты-убийцы научились топить друг друга ради более масштабной цели
Раскрыто, как сильно упадет зарплата в «АвтоВАЗ» с приходом четырехдневки
Друг Резника отдал на СВО 120 млн и получил развод: при чем тут Пугачева
ISU пожаловался на убытки из-за отстранения российских фигуристов
Появились кадры с выброшенными на берег китами
На Украине придумали, как значительно сэкономить на пленных
Дальше
Самое популярное
Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 июля: где сбои в России

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.