Крем-суп из кабачков «Нежность»! Вкусный рецепт для похудения! Идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой! Легкий, низкокалорийный, но при этом сытный и ароматный суп-пюре с нежной сливочной текстурой. На 100 граммов всего 40 калорий.

Ингредиенты (на 3 порции)

Кабачок — 300 г

Картофель — 150 г

Морковь — 150 г

Лук репчатый — 50 г

Вода — 600–700 мл

Сливки 20% — 100 мл

Соль, перец — по вкусу

Куркума, паприка — по щепотке

Зелень, сухарики — для подачи

Приготовление

Овощи очистите и нарежьте кубиками. В кастрюле слегка припустите лук, добавьте морковь и обжаривайте две-три минуты. Добавьте картофель и кабачок, залейте водой. Варите 15–20 минут до мягкости овощей. Погружным блендером измельчите суп до состояния пюре. Влейте сливки, добавьте специи, прогрейте две минуты (не кипятите).

Подавайте горячим, украсив зеленью и сухариками.

Ранее мы готовили сливочный рисовый суп с индейкой и сыром! Простой, но добавки попросят все.