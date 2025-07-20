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20 июля 2025 в 15:26

Штрудель с вишней: как удивить гостей и не облажаться на кухне

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если кажется, что домашняя выпечка — это долго и сложно, попробуйте этот рецепт штруделя с вишней из слоеного теста. Он готовится быстро, всегда выглядит эффектно и идеально подходит для уютного чаепития. Хрустящее тесто, кисло‑сладкая вишня и лёгкий аромат ванили делают его любимцем всех гостей.

А хотите добавить изюминку? Попробуйте вмешать в начинку немного апельсиновой цедры, корицы или пару капель ликёра — штрудель заиграет по‑новому.

Ингредиенты на 1 рулет

  • Слоеное тесто — 500 г (замороженное)
  • Вишня — 300 г (свежая или замороженная без косточек)
  • Сахар — 4 ст. л.
  • Крахмал — 1,5 ст. л.
  • Яйцо — 1 шт. (для смазывания)
  • Сливочное масло — 10 г
  • Сахарная пудра — по желанию

Как приготовить штрудель с вишней

Шаг 1

Заранее разморозьте тесто при комнатной температуре под полотенцем (около 1–1,5 часа).

Шаг 2

Вишню выложите в сотейник, добавьте сахар по вкусу и прогрейте на среднем огне 3–4 минуты, пока она не пустит сок.

Шаг 3

Вмешайте крахмал, проварите ещё минуту, чтобы начинка загустела, и снимите с огня. Дайте остыть.

Шаг 4

Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной примерно 3 мм на листе пергамента. По желанию смажьте его растопленным маслом и слегка присыпьте сахаром — получится румяная корочка.

Чтобы штрудель не размок от сока, присыпьте тесто измельчённым печеньем или орехами — они впитают влагу.

Шаг 5

На один край прямоугольника выложите вишнёвую начинку, оставив по 2–3 см с каждого края для защипов.

Шаг 6

Загните боковые края внутрь и аккуратно сверните в рулет, помогая себе пергаментом. Сделайте несколько косых надрезов сверху для выхода пара.

Шаг 7

Смажьте штрудель взбитым яйцом. При желании посыпьте сахаром или миндальными лепестками.

Шаг 8

Переложите на противень с пергаментом и выпекайте при 200 °C около 30 минут до румяной корочки.

Шаг 9

Дайте немного остыть, посыпьте пудрой. Подавайте тёплым или холодным, особенно вкусно — с шариком мороженого или взбитыми сливками.

Готовьте с удовольствием, удивляйте близких и радуйте себя даже в будние дни — этот штрудель точно стоит того.

Хотите приготовить настоящий плов, от которого домочадцы будут в восторге? Не обязательно быть профессиональным поваром, главное — знать несколько секретов.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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