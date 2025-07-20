Штрудель с вишней: как удивить гостей и не облажаться на кухне

Если кажется, что домашняя выпечка — это долго и сложно, попробуйте этот рецепт штруделя с вишней из слоеного теста. Он готовится быстро, всегда выглядит эффектно и идеально подходит для уютного чаепития. Хрустящее тесто, кисло‑сладкая вишня и лёгкий аромат ванили делают его любимцем всех гостей.
А хотите добавить изюминку? Попробуйте вмешать в начинку немного апельсиновой цедры, корицы или пару капель ликёра — штрудель заиграет по‑новому.
Ингредиенты на 1 рулет
- Слоеное тесто — 500 г (замороженное)
- Вишня — 300 г (свежая или замороженная без косточек)
- Сахар — 4 ст. л.
- Крахмал — 1,5 ст. л.
- Яйцо — 1 шт. (для смазывания)
- Сливочное масло — 10 г
- Сахарная пудра — по желанию
Как приготовить штрудель с вишней
Шаг 1
Заранее разморозьте тесто при комнатной температуре под полотенцем (около 1–1,5 часа).
Шаг 2
Вишню выложите в сотейник, добавьте сахар по вкусу и прогрейте на среднем огне 3–4 минуты, пока она не пустит сок.
Шаг 3
Вмешайте крахмал, проварите ещё минуту, чтобы начинка загустела, и снимите с огня. Дайте остыть.
Шаг 4
Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной примерно 3 мм на листе пергамента. По желанию смажьте его растопленным маслом и слегка присыпьте сахаром — получится румяная корочка.
Чтобы штрудель не размок от сока, присыпьте тесто измельчённым печеньем или орехами — они впитают влагу.
Шаг 5
На один край прямоугольника выложите вишнёвую начинку, оставив по 2–3 см с каждого края для защипов.
Шаг 6
Загните боковые края внутрь и аккуратно сверните в рулет, помогая себе пергаментом. Сделайте несколько косых надрезов сверху для выхода пара.
Шаг 7
Смажьте штрудель взбитым яйцом. При желании посыпьте сахаром или миндальными лепестками.
Шаг 8
Переложите на противень с пергаментом и выпекайте при 200 °C около 30 минут до румяной корочки.
Шаг 9
Дайте немного остыть, посыпьте пудрой. Подавайте тёплым или холодным, особенно вкусно — с шариком мороженого или взбитыми сливками.
Готовьте с удовольствием, удивляйте близких и радуйте себя даже в будние дни — этот штрудель точно стоит того.
Хотите приготовить настоящий плов, от которого домочадцы будут в восторге? Не обязательно быть профессиональным поваром, главное — знать несколько секретов.