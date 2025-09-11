Шоколадный фондан: вот как испечь с жидкой серединкой с первого раза

Фондан — один из самых эффектных десертов, который любят в ресторанах, но легко приготовить и дома. Его особенность — хрустящие края и нежная тягучая серединка из шоколада. Чтобы получить идеальный результат, достаточно знать несколько тонкостей.

Для приготовления берут 100 г черного шоколада, 80 г сливочного масла, 2 яйца, 2 желтка, 60 г сахара и 40 г муки. Шоколад растапливают вместе с маслом до однородной массы. Отдельно взбивают яйца с желтками и сахаром до легкой пышности, добавляют просеянную муку. Соединяют с растопленным шоколадом и аккуратно перемешивают. Формочки смазывают маслом, присыпают какао, заполняют тестом на 2/3 и ставят в разогретую до 200 °С духовку на 7–9 минут. Важно не передержать: края должны схватиться, а внутри остаться жидкая серединка. Готовый фондан аккуратно переворачивают на тарелку, подают горячим с шариком мороженого или свежими ягодами. Такой десерт всегда производит впечатление, а готовится быстрее, чем кажется.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.