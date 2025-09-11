Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 07:36

Шоколадный фондан: вот как испечь с жидкой серединкой с первого раза

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фондан — один из самых эффектных десертов, который любят в ресторанах, но легко приготовить и дома. Его особенность — хрустящие края и нежная тягучая серединка из шоколада. Чтобы получить идеальный результат, достаточно знать несколько тонкостей.

Для приготовления берут 100 г черного шоколада, 80 г сливочного масла, 2 яйца, 2 желтка, 60 г сахара и 40 г муки. Шоколад растапливают вместе с маслом до однородной массы. Отдельно взбивают яйца с желтками и сахаром до легкой пышности, добавляют просеянную муку. Соединяют с растопленным шоколадом и аккуратно перемешивают. Формочки смазывают маслом, присыпают какао, заполняют тестом на 2/3 и ставят в разогретую до 200 °С духовку на 7–9 минут. Важно не передержать: края должны схватиться, а внутри остаться жидкая серединка. Готовый фондан аккуратно переворачивают на тарелку, подают горячим с шариком мороженого или свежими ягодами. Такой десерт всегда производит впечатление, а готовится быстрее, чем кажется.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

еда
рецепты
десерты
шоколад
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
При въезде на Крымский мост со стороны Керчи собралась внушительная пробка
Белый дом обвинил демократов в поддержке преступности в США
Известную блогершу признали банкротом
Экс-полицейский назвал журналиста чмом, избил оператора и попал на видео
«Что хотели, то и творили»: Родченков о сокрытии допинговых нарушений
В Мехико резко выросло число пострадавших при взрыве автоцистерны
Врач раскрыла, передается предрасположенность к язве желудка через гены
Россиян предупредили о мошенниках, убеждающих покупать дорогие телефоны
«Поспешные и голословные заявления»: в Госдуме усомнились в словах Трампа
Нарколог ответила, существует ли безопасная доза алкоголя
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир после инцидента с БПЛА в Польше
Мошенники начали обманывать жертв через внутренние чаты в приложениях
Смерть отца во сне: к чему готовиться наяву
Президент Польши сделал важный звонок после инцидента с БПЛА
В российском городе активно ищут гуляющего по улицам лося
В Госдуме предложили серьезно ужесточить наказание за обман пенсионеров
Шпионившего за российскими военными молодого украинца сурово наказали
«Не я, а мой отец»: Кадыров рассказал о дипломатическом наследии
Названа самая популярная модель для предзаказа в линейке iPhone 17
Удар HIMARS по ДНР и ликвидация командиров: новости СВО к утру 11 сентября
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.