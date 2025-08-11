Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 08:05

Шоколадная овсянка в банке — быстрый завтрак без готовки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Простой, полезный и вкусный завтрак, который готовится сам, пока вы спите. Мягкая текстура, насыщенный вкус какао и нежный творог — идеально для сладкоежек, следящих за питанием.

Понадобятся овсяные хлопья — 60 г, молоко — 120 мл, какао без сахара — 2 ч. л., мягкий творог — 50 г, мед — по вкусу (примерно 1 ч. л.). Смешайте все ингредиенты в банке, закройте крышкой и уберите в холодильник минимум на 4 часа, лучше — на ночь. Утром добавьте ягоды, орехи или шоколадную крошку — по желанию.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

еда
рецепты
овсянка
шоколад
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли новые детали предстоящей встречи Путина и Трампа
Отец Маска объяснил, зачем СМИ Запада искажают информацию о России
ФСБ раскрыла неожиданные детали убийства вице-мэра Ставрополя
Битва за уголь с ВСУ была выиграна Россей
«Не будут улыбаться»: Дмитриев о встрече Путина и Трампа
Появились кадры поимки пенсионерок, которых Киев готовил как «живых бомб»
Готовим спотыкач — настойку из черной смородины по простому рецепту
ВС России ударили по целям в Сумах и Шостке
Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Россиянам рассказали, кому увеличат пенсии в сентябре
Шпионская деятельность Украины в России оказалась в глубоком кризисе
Стало известно, кто убил главу батальона «АрБат» в ЖК «Алые паруса»
В ФСБ раскрыли схему использования россиян Киевом в качестве смертников
Пьяный россиянин набросился с кулаками на подполковника полиции во Вьетнаме
ВС России поразили стартовую позицию ЗРК С-300В ВСУ в Сумской области
В США опасаются, что Европа отвергнет итоги встречи Путина с Трампом
Вейпы и энергетики под одним брендом запретили в России
Индекс МосБиржи взлетел выше трех тысяч пунктов впервые за четыре месяца
Восточный завтрак: готовим шакшуку — вкусную яичницу с томатами
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.