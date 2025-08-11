Шоколадная овсянка в банке — быстрый завтрак без готовки

Простой, полезный и вкусный завтрак, который готовится сам, пока вы спите. Мягкая текстура, насыщенный вкус какао и нежный творог — идеально для сладкоежек, следящих за питанием.

Понадобятся овсяные хлопья — 60 г, молоко — 120 мл, какао без сахара — 2 ч. л., мягкий творог — 50 г, мед — по вкусу (примерно 1 ч. л.). Смешайте все ингредиенты в банке, закройте крышкой и уберите в холодильник минимум на 4 часа, лучше — на ночь. Утром добавьте ягоды, орехи или шоколадную крошку — по желанию.

