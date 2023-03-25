Школьник покончил с собой после двоек: что случилось, как не допустить беды 14-летний мальчик отпросился после третьего урока, но до квартиры так и не дошел

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Поздно вечером 24 марта стало известно о смерти 14-летнего ребенка в Свердловской области. По данным сайта E1.RU, погибший учился в одной из школ города Ирбита и ушел из жизни 14 марта 2023-го. Незадолго до этого школьник, по информации портала, получил две двойки. Как такое могло случиться, что известно о подробностях трагедии и что могут сделать родители, чтобы подобное не повторилось с их детьми, — в материале NEWS.ru

Что случилось со школьником

Согласно информации E1.RU, утром 14 марта восьмиклассник, как обычно, пришел в школу. Затем он отпросился у учителей после третьего урока, зашел в дом, но до квартиры не дошел. Школьник оставил прощальную записку, в которой попросил прощения у матери, отмечавшей день рождения.

По факту смерти несовершеннолетнего правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Наказание по ней составляет от восьми до 15 лет лишения свободы.

Почему врачи его не спасли

СМИ сообщили, что из-за попытки добровольно уйти из жизни мальчик получил серьезные травмы и был госпитализирован. Он впал в кому. Медики боролись за его жизнь, но все усилия оказались тщетными.

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В какой семье жил ученик

Портал E1, ссылаясь на источник, сообщил, что «мальчик жил на две семьи — с мамой и отчимом, а также с родным папой».

После инцидента в городе прошло несколько совещаний, в том числе в школе и в администрации Ирбита. Один из вопросов был посвящён обсуждению состава семьи погибшего.

«Семья не считается неблагополучной», — заявил собеседник E1.

Были ли предпосылки?

Заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров в разговоре с NEWS.ru предположил, что на «необратимые действия» решаются люди, внешне выглядящие адекватными. Эксперт отметил, что данный факт вводит в заблуждение педагогов и психологов.

«Не исключено, что внешне он выглядел спокойным ребенком. Практика показывает, что порой решаются на необратимые действия люди, ведущие себя адекватно. Это спокойствие усыпляет педагогов, психологов», — добавил Снегуров.

Какие выводы из этой истории стоит сделать учителям

Школьникам необходимо объяснить, что учитель ставит оценки за проделанную работу, а не оценивает личность самого ребенка, подчеркнул в комментарии NEWS.ru Снегуров. Он добавил, что к «неудовлетворительно» или к двойкам лучше прибегать как можно реже и «ни в коем случае не наказывать таким образом за плохое поведение». Собеседник отметил, что совсем не ставить двойки учителя не могут, иначе нарушится и «без того шаткая система мотивации».

«Надо говорить ребенку, что учитель разделяет саму личность человека и поставленную оценку, что это оценка не его личности. Это чисто технический балл, поставленный за ту или иную работу», — сказал Снегуров.

Он отметил, что учителя не должны мстить подопечным с помощью плохих оценок. Педагогам следует всегда предоставлять школьнику возможность исправить оценку.

«Педагог должен предложить решение: выполнить еще раз эту работу, другую работу, подготовить другое задание и исправить оценку, то есть не оставить следа. Или вообще отменить двойку, благо сейчас есть электронные журналы. Аннулировать и расписаться», — отметил заслуженный учитель России.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Что могут сделать родители для недопущения подобных трагедий

Родителям и родственникам нельзя зацикливаться на оценках детей, рассказал NEWS.ru Снегуров.

Он подчеркнул, что родителям следует поддерживать постоянную связь с педагогом. Но не для предъявления претензий, а для выяснения обстоятельств. По его словам, видя заинтересованность ученика и его родителей, учитель во многих случаях может пойти навстречу.

«И [важно] говорить с ребенком. Объяснять, что ласка, любовь, идущая от сердца родителей, родственников к этому ребенку, совершенно не умаляются никакими внешними обстоятельствами и не регулируют основные жизненные позиции данной семьи», — добавил педагог.

Он заключил, что тесная психологическая связь и доверительное общение родителей с детьми — самый верный способ избежать подобных трагедий.