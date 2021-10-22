Школам разрешили уйти на каникулы раньше общероссийских выходных

В регионах России, где нерабочие дни начнутся раньше 30 октября, школам рекомендуется раньше уйти на каникулы. Об этом заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев в эфире телеканала «Россия 24».

В тех регионах, где эпидемиологическая обстановка складывается таким образом, что в более ранний срок, чем 30-е число, будут объявлены нерабочие дни, мы также рекомендуем с этого момента вводить режим каникул, — сказал он.

Указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября президент РФ Владимир Путин подписал 20 октября. Документ наделяет глав регионов правом вводить выходные до этого срока и продлевать их. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочим период с 28 октября по 7 ноября, а также ввёл ряд дополнительных ограничений.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о продлении нерабочих дней и коронавирусных ограничений после 7 ноября пока не принималось. Однако такая возможность не исключается.