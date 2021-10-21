В Кремле допустили возможность продления нерабочих дней после 7 ноября

Решение о продлении нерабочих дней и коронавирусных ограничений после 7 ноября пока не принималось. Однако такая возможность не исключается. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

Если потребуется, будут приниматься какие-то другие решения. Пока решение принято — до 7 ноября, и подписан соответствующий указ главы государства, — сказал он.

Пресс-секретарь президента отметил, что предсказать развитие ситуации с коронавирусом невозможно, в том числе и с учётом вакцинации. Поэтому и конкретный ответ дать нельзя.

Он добавил, что и власти, и СМИ будут мониторить ситуацию, наблюдать за поведением россиян в нерабочие дни.

Песков также прокомментировал введение ограничений в Москве и Подмосковье. Он пояснил, что соответствующее решение принималось специалистами и оно направлено на разрыв эпидемиологической цепочки. Кремль в него вмешиваться не может.

Указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября президент РФ Владимир Путин подписал 20 октября. Документ наделяет глав регионов правом вводить выходные до этого срока и продлевать их. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочим период с 28 октября по 7 ноября, а также ввёл ряд дополнительных ограничений.

Песков рассказал, что Путин в это время продолжит работать в дистанционном формате. Личных встреч у главы государства на эти дни не запланировано.