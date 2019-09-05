https://static.news.ru/photo/b103f914-cfc8-11e9-a031-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Минувшим летом жители России больше всего летали отдыхать в Италию. Туда было куплено на 15% билетов больше, чем годом ранее. Следом идут Турция и Испания.

Итоги туристических предпочтений подвёл сервис поиска билетов Skyscanner. По данным ресурса, также в топ-10 вошли Черногория, Грузия, Болгария, Греция, Германия, Франция и Армения. При этом наибольший всплеск интереса пришёлся на полеты во Францию (спрос на поездки туда увеличился на четверть), Турцию (+23%) и Черногорию (+20%).

Россия осталась лидером по объёму всех совершённых бронирований летом 2019 года (53%).

Ранее News.ru писал о том, что рейтинг популярных среди туристов малых российских городов появился в Сети. В него вошли Бахчисарай в Крыму, Олонец в Карелии, Суздаль во Владимирской области, Переславль-Залесский и Мышкин в Ярославской области.