Шашлык в сторону! Эти баклажаны в греческом стиле — главное блюдо вечера

Никакого сложного соуса или многочасового томления. Все гениальное просто: нарезал, смешал, запек — и готово.

Ингредиенты

Баклажан — 600 г, томат черри — 300 г, чеснок — 4 зубчика, оливки — 50 г, сыр фета — 150 г, петрушка — 20 г, орегано сушеный — 1 ч. л., уксус красный винный — 1 ст. л., масло оливковое — 3 ст. л., перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала режу баклажаны ломтями по 1,2 см, солю с обеих сторон и оставляю на 15 минут — это убирает горечь. Промокаю сок бумагой, выкладываю на противень, сбрызгиваю ложкой масла и отправляю в духовку на 200 градусов на 15–20 минут до легкого румянца. Тем временем мелко рублю чеснок, режу черри, оливки и петрушку. В миске смешиваю нарезанные помидоры, оливки, чеснок, петрушку и раскрошенную фету. Заправляю все орегано, винным уксусом, перцем и оставшимся маслом. Снимаю пробу — если надо, досаливаю. Вынимаю баклажаны, выкладываю на каждый ломтик горку этой смеси и возвращаю в духовку еще на 20 минут. Все, можно подавать: сочный, ароматный, с греческим настроением.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Текстура напомнила мне муссаку, но гораздо легче — баклажаны не жирные, а сочные и пряные. Единственный совет: дайте блюду постоять 5 минут после запекания, чтобы слои «сдружились», иначе рискуете обжечься паром.