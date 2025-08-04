Шашлык из курицы на кефире: с этим маринадом даже грудка не будет сухой

Шашлык из курицы на кефире: с этим маринадом даже грудка не будет сухой

Шашлык из курицы на кефире — это нежное, сочное мясо с золотистой корочкой и легкой кисломолочной ноткой в послевкусии. С этим маринадом даже куриная грудка не будет сухой.

Для маринада смешайте 500 г куриного филе (нарезанного кубиками), 1 стакан кефира, 1 измельченную луковицу, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. паприки, 1/2 ч. л. черного перца и 1 ст. л. растительного масла. Оставьте в холодильнике на 3–4 часа — кефир сделает мясо мягким, а специи дадут насыщенный аромат. Нанижите курицу на шпажки, чередуя с кольцами лука и кусочками болгарского перца. Жарьте на углях или в духовке при 200 °C 15–20 минут, периодически переворачивая.

Готовый шашлык поразит сочностью — кефирный маринад сохраняет влагу, создавая эффект томления, а легкая обжаренная корочка добавляет пикантности. Подавайте с зеленым луком и лавашом — это блюдо станет хитом любого пикника!

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