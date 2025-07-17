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17 июля 2025 в 23:23

Куриный шашлык в томатном маринаде: сочность и аромат гарантированы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Шашлык из курицы в томатном маринаде получается с аппетитной золотистой корочкой и насыщенным вкусом. Сочность и аромат с этим рецептом гарантированы.

Для приготовления нарежьте 1 кг куриного филе или бедер крупными кусками. Сделайте маринад: смешайте 200 мл томатного сока, 3 ст. л. растительного масла, 2 измельченных зубчика чеснока, 1 ч. л. паприки, соль и перец по вкусу. Залейте курицу маринадом и оставьте в холодильнике на 4–6 часов. Нанижите мясо на шампуры, чередуя с кольцами лука, и жарьте на мангале 15–20 минут, периодически переворачивая.

Подавайте с овощами и зеленью — этот шашлык с нежным вкусом и ароматом дымка станет главным блюдом вашего пикника! Томатный маринад придает мясу легкую кислинку и пикантность, а специи раскрывают его натуральный вкус.

Ранее стало известно, как приготовить медовые шашлыки из курицы на сковороде.

шашлыки
рецепты
курица
маринады
Дарья Иванова
Д. Иванова
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