21 сентября 2025 в 15:28

От шашлыков не отказываемся даже осенью — рецепт для кухни: получаем сочное и нежное мясо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные шашлычки с лимоном и сливочным маслом представляют собой нежное и ароматное блюдо, идеально подходящее для быстрого ужина или праздничного стола. Сочетание цитрусовых ноток и сливочного масла создает особый вкус, который отличает это блюдо от традиционных вариантов приготовления курицы. Приготовление шашлычков не требует специальных навыков и занимает минимальное время.

Для маринада потребуется 1 чайная ложка паприки, 1 чайная ложка сушеного чеснока, 1 чайная ложка лимонной цедры, 1 столовая ложка лимонного сока, 2 столовые ложки оливкового масла, соль и перец по вкусу. Куриное филе нарезают кубиками среднего размера, смешивают с маринадом и оставляют на 20–30 минут. Для соуса: 40 граммов сливочного масла растапливают на медленном огне, добавляют щепотку сахара и прогревают до легкого карамельного оттенка. На деревянные или металлические шпажки нанизывают кусочки курицы, обжаривают на гриле или сковороде до золотистой корочки со всех сторон. Готовые шашлычки сбрызгивают растопленным сливочным маслом с сахаром и сразу подают к столу.

Секрет идеальных шашлычков заключается в быстром мариновании — лимонный сок не должен передерживаться, чтобы мясо не стало жестким. Важно хорошо разогреть сковороду или гриль перед жаркой для образования аппетитной корочки. Подают шашлычки со свежими овощами, зеленью или рисом. Блюдо получается сочным внутри и хрустящим снаружи, с тонким балансом кислинки и сливочной нежности.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

