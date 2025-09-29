Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Хрустящая курочка без тонны масла: готовлю с такой панировкой — максимум удовольствия

Хрустящая курица в овсяной панировке представляет собой полезное и низкокалорийное блюдо. Это сочетание отличается сочностью куриного филе и золотистой хрустящей корочкой без использования масла. Гармония специй и овсяных хлопьев создает идеальный баланс вкуса и пользы для здорового питания.

Для приготовления потребуется: 400 г куриного филе, 100 г овсяных хлопьев, 1 стакан кефира 1%, 1 ч. л паприки, 3 г базилика, соль по вкусу. Куриное филе нарезают порционными кусочками, слегка отбивают и маринуют в кефире 30 минут для сочности. Овсяные хлопья измельчают в блендере, смешивают с паприкой, сушеным базиликом и солью. Каждый кусочек курицы обваливают в овсяной панировке с двух сторон. Выкладывают на противень с пергаментом и выпекают в разогретой до 200 градусов духовке 15–20 минут до золотистой корочки. Секрет успеха заключается в маринаде из кефира — он делает мясо нежным и сочным, а овсяная панировка создает хрустящую корочку без жарки в масле. Подают блюдо со свежими овощами или легким салатом.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

