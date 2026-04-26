Шашлык без «резины» — забудьте уксус и сделайте мясо мягким, как в топовых шашлычных

Многие уверены, что без уксуса шашлык не получится, но именно он чаще всего портит мясо. Из-за кислоты куски становятся жесткими и теряют вкус. Есть более простой способ, который делает шашлык сочным без лишних ухищрений.

Ингредиенты:

  • мясо (свинина или курица) — 1 кг;
  • лук репчатый — 2–3 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • минеральная вода газированная — 500 мл.

Приготовление

Мясо нарежьте средними кусками, лук — кольцами. Хорошо помните лук руками, чтобы он пустил сок, и смешайте с мясом. Добавьте соль и перец, перемешайте.

Главный секрет — вместо уксуса используйте газированную минеральную воду. Залейте мясо так, чтобы жидкость слегка покрывала куски. Оставьте минимум на 3–4 часа, а лучше на ночь.

Пузырьки газа мягко разрыхляют волокна, не «варят» мясо и сохраняют его вкус. В итоге шашлык получается сочным, ароматным и без намека на сухость.

Марина Макарова
