Шашлык без «резины» — забудьте уксус и сделайте мясо мягким, как в топовых шашлычных

Многие уверены, что без уксуса шашлык не получится, но именно он чаще всего портит мясо. Из-за кислоты куски становятся жесткими и теряют вкус. Есть более простой способ, который делает шашлык сочным без лишних ухищрений.

Ингредиенты:

мясо (свинина или курица) — 1 кг;

лук репчатый — 2–3 шт.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

минеральная вода газированная — 500 мл.

Приготовление

Мясо нарежьте средними кусками, лук — кольцами. Хорошо помните лук руками, чтобы он пустил сок, и смешайте с мясом. Добавьте соль и перец, перемешайте.

Главный секрет — вместо уксуса используйте газированную минеральную воду. Залейте мясо так, чтобы жидкость слегка покрывала куски. Оставьте минимум на 3–4 часа, а лучше на ночь.

Пузырьки газа мягко разрыхляют волокна, не «варят» мясо и сохраняют его вкус. В итоге шашлык получается сочным, ароматным и без намека на сухость.

Когда тянет на сладкое, а перегружать рацион не хочется, выручает простой десерт из йогурта. Он освежает, готовится за минуты и не требует сложных ингредиентов — идеальный вариант для теплой погоды и легких перекусов.