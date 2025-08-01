Шапка цветов без хлопот: шикарная лобелия для балкона и сада

Шапка цветов без хлопот: шикарная лобелия для балкона и сада

Лобелия — идеальное растение для тех, кто хочет ярких красок без особых хлопот. Ее нежные цветы образуют пышные шапки, которые прекрасно смотрятся в подвесных кашпо и горшках. При правильном уходе лобелия будет цвести все лето, радуя глаз насыщенными оттенками.

Посадка и уход:

Выбирайте широкие неглубокие горшки с дренажными отверстиями.

Используйте легкий питательный грунт с добавлением песка.

Семена высевайте поверхностно в феврале-марте, не присыпая землей.

Поддерживайте температуру 18–20 °C и регулярно увлажняйте из пульверизатора.

Секреты пышного цветения:

Прищипывайте верхушки молодых растений для лучшего кущения.

Регулярно удаляйте увядшие цветки.

Подкармливайте каждые 2 недели комплексным удобрением для цветущих.

В жару поливайте утром и вечером, не допуская пересыхания почвы.

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