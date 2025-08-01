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01 августа 2025 в 06:26

Шапка цветов без хлопот: шикарная лобелия для балкона и сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лобелия — идеальное растение для тех, кто хочет ярких красок без особых хлопот. Ее нежные цветы образуют пышные шапки, которые прекрасно смотрятся в подвесных кашпо и горшках. При правильном уходе лобелия будет цвести все лето, радуя глаз насыщенными оттенками.

Посадка и уход:

  • Выбирайте широкие неглубокие горшки с дренажными отверстиями.
  • Используйте легкий питательный грунт с добавлением песка.
  • Семена высевайте поверхностно в феврале-марте, не присыпая землей.
  • Поддерживайте температуру 18–20 °C и регулярно увлажняйте из пульверизатора.

Секреты пышного цветения:

  • Прищипывайте верхушки молодых растений для лучшего кущения.
  • Регулярно удаляйте увядшие цветки.
  • Подкармливайте каждые 2 недели комплексным удобрением для цветущих.
  • В жару поливайте утром и вечером, не допуская пересыхания почвы.

Ранее также сообщалось о растениях, которые помогут охладить помещение в жару. Они очищают воздух, регулируют влажность и создают ощущение свежести.

растения
цветы
дачи
сады
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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