Родителям детей-инвалидов добавили 24 дня выходных Совфед одобрил закон о 24 днях дополнительных выходных родителям детей-инвалидов

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Совет Федерации на заседании 30 ноября одобрил закон, который дает право родителям детей-инвалидов использовать дополнительные выходные, передает ТАСС. Поправки вносятся в Трудовой кодекс. Предлагается конкретизировать статью 262, установив, что однократно в течение календарного года один из родителей (опекун, попечитель) ребенка-инвалида может использовать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд. Их график нужно будет согласовывать с работодателем.

Предполагается, что такие меры позволят более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов, а также способствовать развитию системы социальной защиты.

Ранее первый заместитель руководителя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить детям-инвалидам получать две пенсии одновременно — по потере кормильца и по инвалидности. Депутат отметила, что в настоящее время подобная норма для детей не предусмотрена, однако существуют категории граждан, которые имеют право на две пенсии.