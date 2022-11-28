Детям-инвалидам в России могут начать выплачивать по две пенсии Депутат Госдумы Лантратова попросила Мишустина выплачивать детям-инвалидам по две пенсии

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Первый заместитель руководителя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой разрешить детям-инвалидам получать две пенсии одновременно — по потере кормильца и по инвалидности. Об этом стало известно РИА Новости. Депутат в соответствующем письме отметила, что в настоящее время подобная норма для детей не предусмотрена, однако существуют категории граждан, которые имеют право на две пенсии.

В соответствии с действующим законодательством ребенок-инвалид в случае ухода из жизни родителя имеет право только на одну пенсию — по инвалидности либо по потере кормильца, — написала Лантратова.

Она пояснила, что если здоровый ребенок потеряет одного из родителей, ему выплачивается социальная пенсия по потере кормильца. Ребенку-инвалиду подобные выплаты не производятся, поскольку он «по закону не имеет права на выплаты сразу двух пенсий». При этом депутат подчеркивает, что существуют категории россиян — например, люди, ставшие инвалидами из-за получения военной травмы, родители, вдовы и вдовцы погибших военных, участники ВОВ — которые имеют право на двойные выплаты.

Считаю важным обеспечить законные права и интересы как детей-инвалидов, так и родителей, находящихся в социально уязвимом положении, — подчеркнула Лантратова.

Она попросила премьер-министра поручить профильным министерствам и ведомствам проработать этот вопрос.

Ранее зампредседателя Госдумы, глава комиссии «Единой России» по защите семьи и детства Анна Кузнецова сообщила, что в период с января по сентябрь 2022 года рождаемость в России снизилась на 6,5%. Она также отметила, что соотношение браков и разводов на протяжении последних нескольких лет остается примерно одинаковым — 10 к 7.

Демограф Алексей Ракша в свою очередь назвал «главными врагам рождаемости» неопределенность будущего, экономический спад, недостаток жилплощади, долгий рабочий день, нежелание мужчины впрягаться в работу по дому и уходу за детьми. С ним согласна и экс-депутат Госдумы Оксана Пушкина. По ее словам, основными составляющими демографической безопасности любого государства являются «секспросвет, профилактика домашнего насилия, экономика и вера в светлое будущее своей страны».