Подмена социальных причин медицинскими: что не так с рождаемостью в РФ В Минздраве демографическую обстановку в стране назвали чрезвычайной из-за роста возраста материнского дебюта, хотя это общемировая тенденция

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В Минздраве считают, что демографическая ситуация в России является «чрезвычайной» из-за снижения количества женщин репродуктивного возраста и «старения» рождаемости. Однако данная тенденция — это мировое, а не сугубо российское явление. Эксперты NEWS.ru полагают, что власти подменяют социально-экономические проблемы рождаемости медицинскими. При этом помимо экономики, основными составляющими демографической безопасности любой страны являются половая грамотность, профилактика домашнего насилия и уверенность в завтрашнем дне.

Точно так же, как в Евросоюзе

Выступая 16 июня на сессии «Здоровье поколений в основе демографической политики» экономического форума в Петербурге внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина заявила, что проблемы с рождаемостью связаны с «бременем болезни».

Демографическая ситуация у нас чрезвычайная. Помимо того, что у нас и снизилось число женщин репродуктивного возраста, по последним данным, по 0,6% в год мы теряем в популяции наших женщин, которые способны рожать детей. Кроме того, и это большая проблема, у нас сместился пик рождаемости — женщины начинают рожать первого ребенка лишь к 30 годам. Это значит, что уже существует определённое бремя болезней, и даже если женщина еще не страдает бесплодием, к сожалению, повышается риск и заболеваемости матерей, и заболеваемости рожденных детей, — сообщила представитель Минздрава.

Об этой же тенденции ранее заявляла зампред российского правительства Татьяна Голикова, по словам которой, за десятилетие с небольшим число женщин репродуктивного возраста от 20 до 29 лет в стране уменьшилось на 4,5 млн — до 7,5 млн.

В репродуктивный возраст сейчас вступило поколение, рождённое в 1990-е. И должна сказать, что численность женщин в возрасте от 20 до 29 лет составила чуть более сейчас 7,5 млн человек и по сравнению с 2010 годом сократилась на 37,5%, — говорила вице-премьер в конце марта.

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В беседе с NEWS.ru независимый демограф и экс-сотрудник Росстата Алексей Ракша отметил, что данная тенденция не является проблемой. По его данным, «в мире существуют десятки стран, где рожают намного позже, чем у нас (первого ребёнка — в 28–30 лет. — NEWS.ru), но рождаемость на одну женщину больше: Алжир, Израиль, Франция, Великобритания, США, Канада, Австралия, Швеция, Дания, Ирландия, Чехия и так далее». В Евросоюзе рождаемость на одну женщину составляет 1,5 ребёнка — точно так же, как и в России, а средний возраст рождения первенца превысил 29 лет (в РФ — 26).

В России, между прочим, до сих пор женщины рожают чуть ли не раньше всех в Европе или даже среди всех развитых стран. Моложе этот возраст только в Украине, Молдавии, Грузии и Армении. Поэтому [озвученная Натальей Долгушиной тенденция] — это не проблема. Эта тенденция наблюдается в большинстве стран мира и является признаком «второго демографического перехода» (явления, которое, согласно американскому демографу Фрэнку Ноутстейну, выражается в росте среднего возраста заключения брака и рождения первого ребёнка, повышении роли рождаемости вне официального брака, увеличении доли людей, никогда не вступавших в зарегистрированный брак и не имевших ни одного ребёнка. — NEWS.ru). При этом в ряде стран наблюдается рост многодетности после достижения очень низкого уровня (Россия, Беларусь, страны Балтии, США). Конечно, в бедных и отсталых странах такого нет, этого нет и в мусульманских странах бывшего СССР, а также в Чечне, Ингушетии и Дагестане, но в большинстве стран мира происходит повышение возраста рождения первого ребёнка. Это постепенно происходит и в арабских странах, и в Индии, и в Иране, и в Китае, и в Латинской Америке, не говоря о всех странах Запада. То есть мы идём в ногу со всем миром. Алексей Ракша экс-советник отдела демографических расчётов Росстата

Эксперт подчеркнул, что «попытки „омолодить“ рождаемость первенцев в последние 30 лет ещё нигде в мире ни разу не увенчались успехом (потому что их почти и не было) и это сделать явно труднее, чем повысить рождаемость». Возраст материнского дебюта, по словам Ракши, сильно зависит от уровня образования, величины населённого пункта (эти факторы делают рождаемость старше) и религиозности, которая «омолаживает» рождаемость.

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Секспросвет плюс экономика и борьба с насилием

По словам Алексея Ракши, тенденция к снижению рождаемости наблюдается в основном в развивающихся странах, в то время как в развитых снижение слабее или отсутствует, а «старение» рождаемости происходит практически везде и неуклонно.

Россия здесь находится далеко не на первых ролях. Проблема не в этом, и здесь я вижу очень неприятную тенденцию попыток подмены социальных причин медицинскими. Потому что главные проблемы с рождаемостью — социальные и экономические. Главные враги рождаемости — неопределённость будущего, экономический спад, снижение доходов, недостаток жилплощади, отсутствие бесплатных и удобных яслей и детсадов, нянь, долгий рабочий день, нежелание мужчины впрягаться в работу по дому и уходу за детьми, — добавил Алексей Ракша.

С ним согласна и экс-депутат Госдумы Оксана Пушкина. По её словам, основными составляющими демографической безопасности любого государства являются «секспросвет, профилактика домашнего насилия, экономика и вера в светлое будущее своей страны». Она уверена, что молодёжь со школьной скамьи должна знать об опасностях, которые подстерегают их во взрослой жизни. Собеседница NEWS.ru добавила, что забота о репродуктивном здоровье начинается с детских лет — например, с половой гигиены.

Пушкина подчеркнула, что большинство российского общества выступает за сексуальное просвещение старшеклассников, о чём свидетельствует опрос, проведённый полгода назад телемедицинским сервисом «Доктор рядом». В ходе него три четверти россиян поддержали идею ввести в школах уроки, где будут рассказывать о строении тела, заболеваниях, передающихся половым путём, и способах контрацепции.

Это неудивительно, ведь если не говорить с современными детьми о сексуальных отношениях, они легко узнают о них в интернете. И, скорее всего, сделают неправильные выводы. Сексуальное просвещение для нашей страны вовсе не чуждое порождение разложившегося западного общества, как это пытаются представить консервативные круги. В «продвинутых» советских школах половым просвещением детей занимались врачи: с мальчиками разговаривали урологи, с девочками — гинекологи. Медики учили ребят адекватно воспринимать взросление своего тела, предупреждали об опасности венерических заболеваний и нежелательной беременности. И это никого не вгоняло в краску! Прошло 40 лет — и Россия откатилась далеко назад. В результате мы получаем проблему подростковых беременностей, а распространение ВИЧ в России давно приобрело характер эпидемии. Такую цену мы платим за упрямое нежелание признать существующую проблему. Оксана Пушкина экс-депутат Госдумы

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Она добавила, что репродуктивное здоровье женщин страдает от домашнего насилия, но закон о его профилактике так и не принят. При этом Пушкина обратила внимание, что в России, благодаря работе врачей и общественных организаций, происходит естественное сокращение числа абортов, что является важным достижением. А запреты искусственного прерывания беременности, которые, по словам бывшего парламентария, лоббируют «крайне консервативные круги», способны «перечеркнуть результаты сложной и кропотливой работы».

Рожать или не рожать — решение всегда должно быть за женщиной. Она принимает решение оставить ребёнка, когда понимает, что сможет поставить его на ноги, дать образование и обеспечить перспективы в жизни. Поэтому для начала нужно обеспечить женщине возможность финансовой независимости даже в случае, если отец ребёнка не захочет участвовать в его воспитании, — заявила Оксана Пушкина.

Собеседница NEWS.ru также напомнила, что каждая третья семья в России сегодня является неполной, а годовые долги по алиментам превышают 150 млрд рублей. Это также влияет на демографическую обстановку.