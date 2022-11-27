В Госдуме рассказали о падении рождаемости в России Зампред ГД Кузнецова: за девять месяцев рождаемость в России упала на 6,5%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период с января по сентябрь 2022 года рождаемость в России снизилась на 6,5%, заявила зампредседателя Госдумы, глава комиссии «Единой России» по защите семьи и детства Анна Кузнецова. Она также отметила, что соотношение браков и разводов на протяжении последних нескольких лет остается примерно одинаковым — 10 к 7, передает ТАСС.

Мы видим, что по итогам девяти месяцев этого года рождаемость уменьшилась уже на 6,5%, — сказала парламентарий.

Кузнецова добавила, что при комиссии ЕР по поддержке материнства создана специальная группа по демографии. Она занимается проработкой инициатив, касающихся укрепления семейных ценностей, развития семейной инфраструктуры, совершенствования мер поддержки. Некоторые из инициатив уже реализованы.

Ранее демограф Андрей Коротаев заявил, что материнский капитал является одной из самых эффективных мер поддержки рождаемости. По его словам, при выплате маткапитала нужно сделать упор на третьего ребенка, а выплата должна составлять около 1 млн рублей. Он также высказался за введение отцовского капитала.

Демограф Алексей Ракша в свою очередь назвал «главными врагам рождаемости» неопределенность будущего, экономический спад, недостаток жилплощади, долгий рабочий день, нежелание мужчины впрягаться в работу по дому и уходу за детьми. С ним согласна и экс-депутат Госдумы Оксана Пушкина. По ее словам, основными составляющими демографической безопасности любого государства являются «секспросвет, профилактика домашнего насилия, экономика и вера в светлое будущее своей страны».