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05 июля 2025 в 18:03

Сердечки в объятиях гуляша: вкусно, просто и душевно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные сердечки — продукт нежный и деликатный, если знать, как его приготовить. Сегодня я хочу поделиться рецептом гуляша, который получается невероятно сочным и ароматным.

Это блюдо — настоящее спасение, когда хочется чего-то сытного, но нет времени на долгие готовки. Всего полчаса — и перед вами аппетитный гуляш, который прекрасно сочетается с любым гарниром.

Ингредиенты

  • Куриные сердечки — 400 г
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Сметана — 100 г
  • Томатная паста — 1,5 ст. л.
  • Мука — 2 ст. л.
  • Бульон — 1 стакан
  • Соль, перец, зелень — по вкусу

Сердечки отвариваем 30 минут, затем обжариваем с луком и морковью. Добавляем томатную пасту, заливаем бульоном со сметаной и мукой. Тушим до загустения, посыпаем зеленью. Подаем с картофелем или гречкой — пальчики оближешь!

Когда я была маленькой, бабушка часто удивляла нас этой необычной начинкой для блинов. Казалось бы, всего два ингредиента, а получается что-то невероятно вкусное!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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