Сердечки в объятиях гуляша: вкусно, просто и душевно

Куриные сердечки — продукт нежный и деликатный, если знать, как его приготовить. Сегодня я хочу поделиться рецептом гуляша, который получается невероятно сочным и ароматным.
Это блюдо — настоящее спасение, когда хочется чего-то сытного, но нет времени на долгие готовки. Всего полчаса — и перед вами аппетитный гуляш, который прекрасно сочетается с любым гарниром.
Ингредиенты
- Куриные сердечки — 400 г
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Сметана — 100 г
- Томатная паста — 1,5 ст. л.
- Мука — 2 ст. л.
- Бульон — 1 стакан
- Соль, перец, зелень — по вкусу
Сердечки отвариваем 30 минут, затем обжариваем с луком и морковью. Добавляем томатную пасту, заливаем бульоном со сметаной и мукой. Тушим до загустения, посыпаем зеленью. Подаем с картофелем или гречкой — пальчики оближешь!
Когда я была маленькой, бабушка часто удивляла нас этой необычной начинкой для блинов. Казалось бы, всего два ингредиента, а получается что-то невероятно вкусное!