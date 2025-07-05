Сердечки в объятиях гуляша: вкусно, просто и душевно

Куриные сердечки — продукт нежный и деликатный, если знать, как его приготовить. Сегодня я хочу поделиться рецептом гуляша, который получается невероятно сочным и ароматным.

Это блюдо — настоящее спасение, когда хочется чего-то сытного, но нет времени на долгие готовки. Всего полчаса — и перед вами аппетитный гуляш, который прекрасно сочетается с любым гарниром.

Ингредиенты

Куриные сердечки — 400 г

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Сметана — 100 г

Томатная паста — 1,5 ст. л.

Мука — 2 ст. л.

Бульон — 1 стакан

Соль, перец, зелень — по вкусу

Сердечки отвариваем 30 минут, затем обжариваем с луком и морковью. Добавляем томатную пасту, заливаем бульоном со сметаной и мукой. Тушим до загустения, посыпаем зеленью. Подаем с картофелем или гречкой — пальчики оближешь!

Когда я была маленькой, бабушка часто удивляла нас этой необычной начинкой для блинов. Казалось бы, всего два ингредиента, а получается что-то невероятно вкусное!