Семья умершей на Кипре пермячки требует от властей ответов на свои вопросы

Власти Кипра могут замалчивать причины и обстоятельства гибели 39-летней уроженки Пермского края Любови Стрелковой на острове, высказал мнение в разговоре с KP.RU ее брат Юрий Стрелков. По его словам, семья лишь хочет разобраться в том, что произошло.

Мы просто хотим знать причину смерти Любы, пытаемся как-то установить правду. Но власти Северного Кипра, на наш взгляд, намеренно ее замалчивают, — предположил он.

Тело россиянки обнаружили в микрорайоне Искеле на Кипре. Ее нашли в доме, в котором она шесть лет проживала с возлюбленным Александром. Позже на острове умер и он. По данным полиции, признаков насильственной смерти не нашли, предварительная причина — осложнения у женщины после пневмонии. Родственникам и друзьям пришлось собирать средства на перевозку тела Любови в Россию.

