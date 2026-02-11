Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 18:18

Семья умершей на Кипре пермячки требует от властей ответов на свои вопросы

Семья погибшей на Кипре пермячки считает, что власти острова замалчивают правду

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Власти Кипра могут замалчивать причины и обстоятельства гибели 39-летней уроженки Пермского края Любови Стрелковой на острове, высказал мнение в разговоре с KP.RU ее брат Юрий Стрелков. По его словам, семья лишь хочет разобраться в том, что произошло.

Мы просто хотим знать причину смерти Любы, пытаемся как-то установить правду. Но власти Северного Кипра, на наш взгляд, намеренно ее замалчивают, — предположил он.

Тело россиянки обнаружили в микрорайоне Искеле на Кипре. Ее нашли в доме, в котором она шесть лет проживала с возлюбленным Александром. Позже на острове умер и он. По данным полиции, признаков насильственной смерти не нашли, предварительная причина — осложнения у женщины после пневмонии. Родственникам и друзьям пришлось собирать средства на перевозку тела Любови в Россию.

Ранее стало известно, что российский блогер Вадим погиб в аварии на мотоцикле в Таиланде, а его подруга Дарья попала в больницу. В поездке из Самуи на Пхукет в заднее колесо байка въехал автомобиль, которым управляла местная жительница. От удара Вадим вылетел вперед и ударился головой о бордюр, при этом шлем был пробит.

Кипр
смерти
Пермский край
Россия
