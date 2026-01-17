Семья подсела на эти чебуреки — и мясо здесь совсем не нужно: тесто простейшее на кефире. Подаем с хреновиной и сметаной

Семья подсела на эти чебуреки — и мясо здесь совсем не нужно: тесто простейшее на кефире. Подаем с хреновиной и сметаной

Эти чебуреки картошкой и сыром стали для нас настоящим открытием. Готовлю их снова и снова, потому что они простые, сытные и исчезают со стола быстрее классических мясных. Хрустящее тесто на кефире и нежная начинка из картофеля с сыром — сочетание неожиданное, но очень удачное. Даже заядлые любители мяса про него не вспоминают.

Ингредиенты для теста: яйцо — 1 шт., кефир — 150 мл, сметана — 1 ст. л., сливочное масло — 50 г (растопленное), соль — ½ ч. л., мука — около 450 г.

Для начинки: картофель — 1 кг, твёрдый сыр — 100–150 г, укроп — 1 пучок, соль и перец — по вкусу, небольшой кусочек сливочного масла.

Для теста смешайте яйцо, кефир, сметану, растопленное масло и соль. Постепенно подсыпайте просеянную муку и замешивайте плотное, эластичное тесто. Накройте его полотенцем и дайте отдохнуть не менее 30 минут. Картофель отварите до готовности, слейте воду и разомните в пюре. В горячую массу добавьте тёртый сыр, мелко нарезанный укроп, соль, перец и кусочек сливочного масла. Перемешайте до однородности. Тесто и начинку разделите на равные части. Каждый кусочек теста раскатайте очень тонко. На одну половину выложите начинку, накройте второй половиной, хорошо защипните края и прижмите вилкой. Обжаривайте чебуреки в большом количестве хорошо разогретого растительного масла до золотистой корочки с двух сторон. Подаем с хреновиной и сметаной.

Ранее мы делились рецептом оливье из красной рыбки. Да, он совсем другой, но обалденно вкусный.