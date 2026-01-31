Секреты экономии: назван топ-7 льгот для пенсионеров и предпенсионеров

Государство выстраивает комплексную систему поддержки старшего поколения, которая включает как финансовые меры, так и значимые социальные гарантии. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru заявил, что в 2026 году ключевые усилия направлены на то, чтобы граждане как в предпенсионном возрасте, так и вышедшие на заслуженный отдых могли в полной мере пользоваться положенными им льготами, многие из которых предоставляются в беззаявительном порядке. В данной статье мы расскажем о топ-7 льгот для пенсионеров и предпенсионеров.

Ключевые льготы

Важным основанием для получения поддержки является сам статус. В 2026 году на страховую пенсию по старости по общим основаниям могут выйти мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения. Предпенсионный возраст, дающий право на отдельные льготы, наступает за пять лет до этой даты. В числе основных мер поддержки можно выделить семь ключевых направлений:

1. Значительные налоговые преференции. Пенсионеры и предпенсионеры имеют право на освобождение от налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта недвижимости каждого вида: квартиры, дома, гаража. По земельному налогу для них действует федеральный вычет в размере кадастровой стоимости 600 квадратных метров земельного участка. Если участок не превышает этой площади, налог может не начисляться вовсе. Эти льготы с 2026 года предоставляются в упрощенном, беззаявительном порядке на основании данных, которые автоматически передаются между ведомствами.

2. Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Они предназначены для тех, чьи расходы на «коммуналку» превышают установленную в регионе долю от совокупного дохода семьи. Кроме того, для пенсионеров существуют отдельные льготы по взносам за капитальный ремонт: в возрасте от 70 до 79 лет они оплачивают лишь половину суммы, а с 80 лет полностью освобождаются от оплаты. Важно помнить, что эта компенсация, в отличие от налоговых льгот, носит заявительный характер.

3. Льготы на проезд в общественном транспорте. Их объем и форма сильно различаются в зависимости от региона. Например, в Москве и Подмосковье пенсионеры и предпенсионеры могут бесплатно пользоваться городским и пригородным транспортом, тогда как в других субъектах могут действовать системы скидок или компенсаций стоимости проездных билетов. На федеральном уровне некоторые категории пенсионеров, такие как получатели ежемесячной денежной выплаты, имеют право на бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

4. Для работающих предпенсионеров закреплено право на два оплачиваемых рабочих дня в год для прохождения диспансеризации. Работодатель обязан предоставить эти дни по заявлению сотрудника.

5. В сфере трудовых отношений предусмотрена дополнительная защита. Увольнение работника предпенсионного возраста по инициативе работодателя строго регламентировано и требует веских оснований, а необоснованный отказ в приеме на работу или незаконное увольнение могут повлечь за собой административную и даже уголовную ответственность для руководства.

6. Для предпенсионеров, оставшихся без работы, установлены повышенные гарантии. Они могут рассчитывать на увеличенное пособие по безработице: с 1 февраля его максимальный размер составит 16 067 рублей. Срок выплаты пособия также увеличен и может достигать полугода, а при длительном страховом стаже — 24 месяцев. Кроме того, служба занятости может предложить таким гражданам бесплатное профессиональное обучение или переобучение.

7. У безработных предпенсионеров есть право на досрочное назначение пенсии. Если гражданин, имеющий необходимый страховой стаж и пенсионные коэффициенты (баллы), не может найти работу через службу занятости, ему может быть предложено оформить страховую пенсию на два года раньше общеустановленного срока.

При этом для обычного выхода на пенсию в 2026 году, помимо достижения возраста, необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и минимум 30 пенсионных коэффициентов.

Как предоставляются льготы

Многие из мер поддержки, описанные выше, особенно налоговые льготы, сегодня предоставляются автоматически, что избавляет граждан от лишних бюрократических процедур. Однако парламентарии рекомендуют всем заранее уточнять полный перечень доступных льгот в своем регионе, так как местные власти часто устанавливают дополнительные меры поддержки, например по транспортному обеспечению или оплате ЖКУ. Актуальную информацию всегда можно получить на официальном сайте ФНС России, в отделениях Социального фонда или на портале «Госуслуги».

