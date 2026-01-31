Зимняя Олимпиада — 2026
В Конгрессе США призвали Киев к ответу за захват храма УПЦ

Конгрессвумен Луна призвала Киев разъяснить захват храма УПЦ в Кузьмине

Анна Паулина Луна Анна Паулина Луна Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press
Член Палаты представителей США Анна Паулина Луна в социальной сети Х потребовала, чтобы посол Украины Ольга Стефанишина прибыла к ней на этой неделе для дачи пояснений. Дело касается захвата церкви в селе Кузьмин, который, по заявлениям, продолжается, несмотря на предупреждения.

Несмотря на мои предупреждения, продолжается захват храма Рождества в Кузьмине, которого добивается Анатолий Михайлюк, местный олигарх, оказывающий давление на жителей, чтобы добиться незаконного захвата прихода, — написала конгрессвумен.

Ранее Анна Паулина Луна сообщила, что намерена обратиться к Ватикану в связи с сообщениями о захвате храмов и преследовании православных верующих на Украине. Она рассказала, что получила от православных христиан из села Кузьмин на западе Украины видеообращение с просьбой о помощи и защите.

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский организует в стране геноцид. Поводом для его высказывания стало преследование митрополита Святогорского Арсения и жесткое обращение с ним в ходе судебных заседаний.

