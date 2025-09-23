Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 18:08

Секрет мягкой и сочной говядины по-татарски: простой рецепт для вкусного семейного ужина

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Говядина по-татарски — это сытное и очень ароматное блюдо, которое готовится из простых продуктов, но при этом удивляет насыщенным вкусом. Оно идеально подойдет для семейного ужина или праздничного стола, ведь мясо получается мягким, сочным и пропитанным специями.

Для приготовления понадобятся: говядина 600 г, лук репчатый 2 шт., морковь 1 шт., чеснок 5 зубчиков, соль и перец по вкусу, сливочное масло 70 г, растительное масло 30 г, бульон 100 мл. Мясо нарезать крупными кусками. На смеси сливочного и растительного масла обжарить говядину до золотистой корочки, чтобы внутри сохранился сок. Лук нарезать полукольцами, морковь натереть или нарезать соломкой, чеснок мелко порубить. Когда мясо слегка подрумянится, добавить овощи и жарить все вместе несколько минут.

Затем влить бульон, посолить, поперчить, добавить любимые приправы. Под крышкой тушить на медленном огне до мягкости мяса — примерно 40–50 минут. Благодаря сочетанию масел и овощей говядина приобретает особую нежность, а аромат специй делает блюдо ярким и пряным.

Подавать говядину по-татарски можно с картофельным пюре, рисом или свежим хлебом. Такое мясо не только утолит голод, но и создаст атмосферу домашнего уюта.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

еда
мясо
рецепты
говядина
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли отличие ракетного комплекса «Осина» от «Орешника»
В Новосибирске загорелся зоопарк
Суд принял решение в отношении СПбГУП по иску Генпрокуратуры
Уфимский клуб провел обмен с казанским «Ак Барсом»
В России может измениться режим самозанятости
Известный экс-чиновник попросился покурить и сбежал из суда
Стало известно о критической ситуации с надзирателями в колониях и СИЗО
Британец нашел в поле «игрушку», которая оказалась редчайшим артефактом
Самые знаменитые находки дореволюционных кладов в советское время
Скончался исполнитель хита No Monkey Уолли Уорнинг
Собянин озвучил сроки начала отопительного сезона в Москве
Президент Турции призвал признать Палестину
Нецензурное послание для ВСУ заметили на российском дроне
Блогера-иноагента попросили арестовать
В России раскрыли истинную цель планов НАТО по отправке войск под Одессу
Детям можно! Маринуем грибы с белым вином и розмарином
Выбираю Россию: почему экс-помощница Байдена получила гражданство РФ
Политолог раскрыл истинную причину американского недовольства ООН
Близкие простились с умершей после первой брачной ночи блогершей
Трамп раскритиковал ООН за бездействие при мировых конфликтах
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.