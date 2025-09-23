Секрет мягкой и сочной говядины по-татарски: простой рецепт для вкусного семейного ужина

Говядина по-татарски — это сытное и очень ароматное блюдо, которое готовится из простых продуктов, но при этом удивляет насыщенным вкусом. Оно идеально подойдет для семейного ужина или праздничного стола, ведь мясо получается мягким, сочным и пропитанным специями.

Для приготовления понадобятся: говядина 600 г, лук репчатый 2 шт., морковь 1 шт., чеснок 5 зубчиков, соль и перец по вкусу, сливочное масло 70 г, растительное масло 30 г, бульон 100 мл. Мясо нарезать крупными кусками. На смеси сливочного и растительного масла обжарить говядину до золотистой корочки, чтобы внутри сохранился сок. Лук нарезать полукольцами, морковь натереть или нарезать соломкой, чеснок мелко порубить. Когда мясо слегка подрумянится, добавить овощи и жарить все вместе несколько минут.

Затем влить бульон, посолить, поперчить, добавить любимые приправы. Под крышкой тушить на медленном огне до мягкости мяса — примерно 40–50 минут. Благодаря сочетанию масел и овощей говядина приобретает особую нежность, а аромат специй делает блюдо ярким и пряным.

Подавать говядину по-татарски можно с картофельным пюре, рисом или свежим хлебом. Такое мясо не только утолит голод, но и создаст атмосферу домашнего уюта.

