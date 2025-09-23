«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 08:08

Сделали тот самый сад «как из журнала» — эти многолетники превратят в оазис самую зачуханную дачу

Правильно подобранные многолетние растения способны превратить обычный сад в эффектный ландшафт, достойный глянцевых изданий. Эти культуры отличаются продолжительным цветением, декоративной листвой и способностью сохранять привлекательность в течение всего сезона. Грамотная комбинация многолетников позволяет создавать гармоничные композиции, требующие минимального ухода.

Первое место занимают пионы, чьи пышные цветы и насыщенная зелень создают роскошный акцент. Второй must-have — флоксы метельчатые, образующие ароматные облака цветов всех оттенков. Третья позиция у лилейников, цветущих все лето и не требующих особого внимания. Четвертое растение — хосты с их изысканной листвой, украшающие тенистые уголки сада. Пятое место у очитка видного, который сохраняет декоративность до самых морозов. Шестой многолетник — астильба с ажурными соцветиями, идеальная для влажных мест. Замыкает список шалфей дубравный, добавляющий саду вертикальные акценты и фиолетовые тона.

При посадке важно учитывать высоту растений, сроки цветения и цветовую гамму. Высокие виды размещают на заднем плане, среднерослые — в центре, низкие — по краю клумбы. Секрет успеха — мульчирование почвы, которое сохраняет влагу и подавляет сорняки. Эти многолетники зимуют без укрытия, ежегодно увеличивая декоративность. Достаточно одной подкормки весной и регулярного полива в засуху для поддержания идеального вида сада.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.

Читайте также
Король октябрьской посадки: этот цветок растет сам — без подкормок, полива и укрытия
Общество
Король октябрьской посадки: этот цветок растет сам — без подкормок, полива и укрытия
Посадил в октябре — в июне пышная стена с белоснежными ароматными соцветиями
Общество
Посадил в октябре — в июне пышная стена с белоснежными ароматными соцветиями
Секрет идеального урожая семян бархатцев — как собрать их правильно и сохранить до нового сезона
Общество
Секрет идеального урожая семян бархатцев — как собрать их правильно и сохранить до нового сезона
Дачникам назвали эффективные способы омолодить взрослые яблони
Life Style
Дачникам назвали эффективные способы омолодить взрослые яблони
Как заставить декабрист цвести к зиме: два простых шага в сентябре, которые обеспечат яркое цветение в декабре
Общество
Как заставить декабрист цвести к зиме: два простых шага в сентябре, которые обеспечат яркое цветение в декабре
дачи
цветы
сады
растения
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США раскрыли, чем чревата для Израиля аннексия Западного берега Иордана
Власти одной страны хотят взимать плату «за добросовестность»
Падение дрона ВСУ в Реутове попало на видео
Стало известно о сворачивании выпуска бизнес-седана Lada Aura
Офицерский состав ВСУ попал под удар «Гераней» в Черниговской области
Эксперт рассказал о стремительном наступлении России на одном направлении
Москвичей предупредили о резком похолодании 23 сентября
Помощница учителя совратила школьника во время обеденного перерыва
Эрдоган указал НАТО, как надо общаться с Россией и Украиной
Актер Смольянинов погасил долг в 155 тыс. рублей
Крымский мост на время закрывали для автомобилистов
Онколог назвал продукты, провоцирующие развитие рака желудка
Еще один аэропорт прекратил работу из-за БПЛА вслед за гаванью Копенгагена
Генетики озвучили, в какие два этапа жизни происходит резкое старение
Россияне стали жертвой скрытой инфляции: как теперь обманывают в магазинах
Заминированные игрушки, охота на дрон ВСУ: новости СВО к утру 23 сентября
Потерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» подали новое ходатайство
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 сентября: инфографика
ПВО сбила свыше полусотни украинских дронов над Россией
Лжесвященник хотел прорваться к президенту Польши в американском храме
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.