Сделали тот самый сад «как из журнала» — эти многолетники превратят в оазис самую зачуханную дачу

Правильно подобранные многолетние растения способны превратить обычный сад в эффектный ландшафт, достойный глянцевых изданий. Эти культуры отличаются продолжительным цветением, декоративной листвой и способностью сохранять привлекательность в течение всего сезона. Грамотная комбинация многолетников позволяет создавать гармоничные композиции, требующие минимального ухода.

Первое место занимают пионы, чьи пышные цветы и насыщенная зелень создают роскошный акцент. Второй must-have — флоксы метельчатые, образующие ароматные облака цветов всех оттенков. Третья позиция у лилейников, цветущих все лето и не требующих особого внимания. Четвертое растение — хосты с их изысканной листвой, украшающие тенистые уголки сада. Пятое место у очитка видного, который сохраняет декоративность до самых морозов. Шестой многолетник — астильба с ажурными соцветиями, идеальная для влажных мест. Замыкает список шалфей дубравный, добавляющий саду вертикальные акценты и фиолетовые тона.

При посадке важно учитывать высоту растений, сроки цветения и цветовую гамму. Высокие виды размещают на заднем плане, среднерослые — в центре, низкие — по краю клумбы. Секрет успеха — мульчирование почвы, которое сохраняет влагу и подавляет сорняки. Эти многолетники зимуют без укрытия, ежегодно увеличивая декоративность. Достаточно одной подкормки весной и регулярного полива в засуху для поддержания идеального вида сада.

