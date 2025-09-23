«Интервидение-2025»
23 сентября 2025 в 06:20

Дачникам назвали эффективные способы омолодить взрослые яблони

Депутат Чаплин: омоложение яблони начинается с удаления больных и сухих веток

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Санитарная обрезка веток и прореживание помогут дачникам омолодить взрослые яблони, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, данный процесс является постепенным и может растянуться до трех лет.

Омоложение — процесс постепенный, растянутый на два-три года, чтобы не убить дерево шоковой обрезкой. Санитарная обрезка делается в первый год. Удалите все сухие, сломанные, явно больные ветки. Вырежьте волчки (молодые вертикальные побеги), растущие внутрь кроны или от основания скелетных ветвей. Снижение высоты и прореживание делается во второй год. Найдите несколько старых скелетных ветвей, которые задают высоту дереву. Спилите их не целиком, а переведите на сильное боковое ответвление, растущее наружу, — посоветовал Чаплин.

По его словам, это позволит раскрыть крону, обеспечивая проникновение внутрь света и воздуха. Он также подчеркнул, что на третий год работы с плодовыми зонами следует обрезать старые плодовые ветви, чтобы стимулировать рост новых побегов.

Не удаляйте за один раз более 1/3 живой массы кроны. Все крупные срезы, а именно больше 2 см в диаметре, зачищайте садовым ножом и замазывайте садовым варом или специальной краской-бальзамом, — подытожил депутат.

Ранее Чаплин заявил, что председатель СНТ не обладает полномочиями требовать установки счетчика электроэнергии на столб. По его словам, даже если соответствующее решение было принято на общем собрании членов товарищества большинством голосов, оно не является обязательным к исполнению.

