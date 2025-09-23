Дачникам назвали эффективные способы омолодить взрослые яблони

Санитарная обрезка веток и прореживание помогут дачникам омолодить взрослые яблони, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, данный процесс является постепенным и может растянуться до трех лет.

Омоложение — процесс постепенный, растянутый на два-три года, чтобы не убить дерево шоковой обрезкой. Санитарная обрезка делается в первый год. Удалите все сухие, сломанные, явно больные ветки. Вырежьте волчки (молодые вертикальные побеги), растущие внутрь кроны или от основания скелетных ветвей. Снижение высоты и прореживание делается во второй год. Найдите несколько старых скелетных ветвей, которые задают высоту дереву. Спилите их не целиком, а переведите на сильное боковое ответвление, растущее наружу, — посоветовал Чаплин.

По его словам, это позволит раскрыть крону, обеспечивая проникновение внутрь света и воздуха. Он также подчеркнул, что на третий год работы с плодовыми зонами следует обрезать старые плодовые ветви, чтобы стимулировать рост новых побегов.

Не удаляйте за один раз более 1/3 живой массы кроны. Все крупные срезы, а именно больше 2 см в диаметре, зачищайте садовым ножом и замазывайте садовым варом или специальной краской-бальзамом, — подытожил депутат.

