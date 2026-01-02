Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 17:33

Клементины или мандарины: как не запутаться в цитрусовом изобилии и выбрать «свой» фрукт

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Заглядываете в овощной отдел и теряетесь среди россыпи оранжевых плодов? Не переживайте — даже опытные хозяйки порой не могут сразу отличить клементин от мандарина. А ведь между ними есть важные различия, которые влияют на вкус, удобство употребления и пользу для здоровья. Давайте разберемся, чем примечательны эти цитрусовые и какой из них лучше подойдет именно вам.

Клементин — это гибрид мандарина и апельсина «королек», поэтому он вобрал черты обоих родителей. Внешне плоды похожи, но есть нюансы: у мандаринов более яркий цитрусовый аромат и тонкая кожура, которая легко снимается. Клементины же плотнее, их кожица прилегает к мякоти теснее, зато они заметно слаще и менее кислые.

По содержанию витамина С клементины лидируют: всего два плода покрывают суточную потребность организма. А вот мандарины ценны нобилетином — веществом, помогающим выводить холестерин и налаживать обмен веществ. Так что выбор зависит от ваших предпочтений: хотите максимум витамина С и сладости — берите клементины, цените аромат и пользу для метаболизма — выбирайте мандарины.

Ранее сообщалось, что мандарины для меня — обязательная часть новогоднего стола, без них праздник не тот. Но как же обидно, когда красивые плоды оказываются кислыми и совсем не радуют. Хорошая новость в том, что в большинстве случаев вкус можно улучшить буквально подручными способами.

Проверено редакцией
Читайте также
Новогодний кофе с мандаринами и крепким: вкусный напиток, который вернет к жизни
Общество
Новогодний кофе с мандаринами и крепким: вкусный напиток, который вернет к жизни
Мандариновые корки — не мусор, а кулинарная жемчужина: как превратить отходы в ароматное сокровище
Общество
Мандариновые корки — не мусор, а кулинарная жемчужина: как превратить отходы в ароматное сокровище
Новогодний рецепт горячего: мандариновая пряная свинина с картофелем — все думали, что оно заказано в ресторане
Общество
Новогодний рецепт горячего: мандариновая пряная свинина с картофелем — все думали, что оно заказано в ресторане
Фасоль за пару часов вместо полдня: хитрость с содой, которая сэкономит ваше время!
Общество
Фасоль за пару часов вместо полдня: хитрость с содой, которая сэкономит ваше время!
Врач рассказала, как отличить холецистит от панкреатита по боли
Здоровье/красота
Врач рассказала, как отличить холецистит от панкреатита по боли
клементины
мандарины
советы
фрукты
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Причастных к пожару в Кран-Монтане планируют привлечь к ответственности
Алкоголь, возвращение в кино, смерть Качалиной: как живет Михаил Ефремов
Женщина на полной скорости наехала на детей в Красноярском крае
«Была очень доброй»: подруга рассказала об убитой в Хорлах девочке
Секрет бодрости после бурной ночи — сборная солянка
Корейский рецепт, который спасает утро после веселья
Прокуратура назвала приоритетную версию страшного пожара в Швейцарии
Российский регион 1 января стал самым холодным местом на Земле
В Германии оценили количество встающих на учет призывников в 2006 году
В России может появиться новый памятный день
В Японии мужчина обнажился перед императором
«Ожидаемый ответ»: на Западе объяснили удары по порту в Одессе
Стало известно, как изменились цены на золото
В Швейцарии уточнили данные о пострадавших при трагичном пожаре россиянах
Анджелина Джоли оказалась в центре гуманитарной драмы
Зеленский подтвердил слухи о новом преемнике Буданова в ГУР
В МИД России раскрыли, кто принял решение о назначении Буданова
«Еще один шаг»: на Западе пришли в ужас из-за назначения Буданова
«Неуважаемому президенту»: Иран сделал жесткое предупреждение Трампу
Раскрыты детали смерти дочери Томми Ли Джонса в люксовом отеле
Дальше
Самое популярное
Семья подсела на это праздничное горячее «Полярная ночь» — свинина под сливочно-грибным небом. Сытно и по-домашнему
Общество

Семья подсела на это праздничное горячее «Полярная ночь» — свинина под сливочно-грибным небом. Сытно и по-домашнему

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Власть

Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.