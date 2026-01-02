Клементины или мандарины: как не запутаться в цитрусовом изобилии и выбрать «свой» фрукт

Заглядываете в овощной отдел и теряетесь среди россыпи оранжевых плодов? Не переживайте — даже опытные хозяйки порой не могут сразу отличить клементин от мандарина. А ведь между ними есть важные различия, которые влияют на вкус, удобство употребления и пользу для здоровья. Давайте разберемся, чем примечательны эти цитрусовые и какой из них лучше подойдет именно вам.

Клементин — это гибрид мандарина и апельсина «королек», поэтому он вобрал черты обоих родителей. Внешне плоды похожи, но есть нюансы: у мандаринов более яркий цитрусовый аромат и тонкая кожура, которая легко снимается. Клементины же плотнее, их кожица прилегает к мякоти теснее, зато они заметно слаще и менее кислые.

По содержанию витамина С клементины лидируют: всего два плода покрывают суточную потребность организма. А вот мандарины ценны нобилетином — веществом, помогающим выводить холестерин и налаживать обмен веществ. Так что выбор зависит от ваших предпочтений: хотите максимум витамина С и сладости — берите клементины, цените аромат и пользу для метаболизма — выбирайте мандарины.

Ранее сообщалось, что мандарины для меня — обязательная часть новогоднего стола, без них праздник не тот. Но как же обидно, когда красивые плоды оказываются кислыми и совсем не радуют. Хорошая новость в том, что в большинстве случаев вкус можно улучшить буквально подручными способами.