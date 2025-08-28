Сделайте растения на даче сильнее: вот секрет крапивного настоя

Крапива — не только надоедливый сорняк, но и источник мощного и бесплатного удобрения. Из нее легко приготовить питательный настой, который ускоряет рост растений и делает их более здоровыми. Такой натуральный способ подходит для всех культур и абсолютно безопасен.

Для приготовления удобрения соберите свежую крапиву, порежьте ее и залейте водой из расчета 1 кг зелени на 10 л воды. Настаивайте 5–7 дней в теплом месте, периодически перемешивая. Готовый настой процеживают и разводят водой 1:10 перед поливом растений. Это удобрение стимулирует рост листьев, повышает устойчивость к вредителям и улучшает плодоношение. Можно использовать для огородных и садовых культур, а также комнатных растений.

