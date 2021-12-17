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Сбой в работе информационных ресурсов МВД устранили

19:59, 19 декабря 2021
Сбой в работе информационных ресурсов МВД устранили Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Доступ к информационным ресурсам МВД России восстановлен, сообщается на сайте «МВД Медиа». С 20 декабря регистрационно-экзаменационные подразделения снова будут работать. Технический сбой спровоцировала авария в серверных помещениях — компьютеры, на которых хранятся массивы данных по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой.

В течение полутора суток технические специалисты МВД России в круглосуточном режиме проводили восстановительные мероприятия, чтобы в самые короткие сроки добиться штатной работы серверов. Задача выполнена — доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлен в полном объёме, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сбой произошёл в информационной системе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД. В Министерстве внутренних дел России подтвердили эту информацию.

Уточнялось, что региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание госуслуг, связанных с регистрацией автомобилей, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.

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