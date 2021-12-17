Сбой в работе информационных ресурсов МВД устранили

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Более 62% россиян старше 60 лет получили первый компонент вакцины от коронавируса, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия 1». По его словам, это хороший результат. Глава ведомства подчеркнул важность вакцинации именно пожилых людей.

Главное, что для нас сегодня является критически важным, это жизнесберегающее, это категория лиц старше 60 лет. И мы видим, что в этой возрастной категории количество людей, получивших вакцину, первый компонент,...