Сбербанк продлил срок действия карт «Мир» до десяти лет

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Руководство Сбербанка приняло решение об увеличении срока действия банковских карт «Мир» вдвое — до десяти лет, заявил РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. Это коснется всех дебетовых и кредитных карт кредитной организации на базе системы «Мир», в том числе платежных стикеров. Он отметил, что в случае повреждения карты ее можно будет перевыпустить в любой момент, плата за это не взимается.

Клиентам теперь не надо каждые пять лет менять карту на новую. «Сбер» решил увеличить срок действия банковских карт на платежной системе «Мир» с пяти до десяти лет. Для дебетовых карт эмиссия на новый срок началась уже 1 сентября, для кредитных — с 3 октября, — сказал он.

Ранее стало известно, что группа Сбербанка заплатит до 3 млрд рублей в федеральный бюджет РФ в рамках налога на сверхприбыль. Средства будут перечислены до декабря, что позволяет рассчитывать платеж по ставке 5%, а не 10%.

В августе сообщалось, что Сбербанк повысит ставки по ипотечным программам на два процентных пункта. В компании объяснили, что ставки повысят 22 августа. Минимальные ставки по потребительским кредитам также вырастут. Вместе с тем доходность клиентов с рублевых вкладов будет увеличена. Новая ставка будет доступна клиентам, открывшим вклады линеек «Лучший процент» и «Управляй». Отмечается, что аналогичное решение было принято ВТБ и Альфа-Банком.