Сбербанк повысит ставки по базовым ипотечным программам с 22 августа

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Сбербанк принял решение повысить ставки по базовым ипотечным программам на два процентных пункта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сбера. Отмечается, что ставки будут повышены 22 августа. Минимальные ставки по потребительским кредитам также вырастут, решение о повышении вступит в силу с 18 августа.

Текущие условия по ипотечным кредитам Сбербанк будет удерживать максимально долго: все клиенты, подавшие заявки до 22 августа, при одобрении кредита смогут оформить его по прежним ставкам, — говорится в пресс-релизе.

После повышения ставки по базовым программам ипотеки она составит 13,4% для новостроек и 11,7% для вторичного жилья. Ставки по потребительским кредитам вырастут с 12,5% до 14,5%. Отмечается, что эти решения приняты в связи с увеличением ключевой ставки ЦБ.

Как сообщалось ранее, руководство Сбербанка приняло решение повысить ставки по рублевым вкладам до 12%, что позволит повысить их доходность. Новая ставка доступна клиентам, открывшим вклады линейки «Лучший процент». Аналогичные решения также приняли и другие банки, в том числе ВТБ и «Альфа-Банк». Как и в случае с повышением ставок ипотеки, такая мера принята после повышения ключевой ставки ЦБ до 12%.