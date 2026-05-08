День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 11:00

Сажаете в мае семенами — цветет через 1,5 месяца: яркий цветок, который не надо поливать

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Диморфотека — это растение, способное выжить и пышно цвести там, где другие цветы гибнут. Ее можно смело сажать на солнечном месте, и она не погибнет, даже если вы уедете с дачи на пару недель, оставив ее без полива.

С июня до самых заморозков кустики диморфотеки высотой 20–40 см усыпаны яркими соцветиями-ромашками диаметром 7-8 см, которые раскрываются в солнечную погоду. Палитра оттенков поражает: солнечно-желтые, оранжевые, абрикосовые, розовые, сиреневые и белые лепестки с контрастным темным центром.

Посадить диморфотеку в мае проще простого: ее семена сеют прямо в открытый грунт во второй половине месяца, когда земля прогрелась. Выберите для нее самое солнечное и возвышенное место с рыхлой почвой и хорошим дренажем, чтобы вода не застаивалась.

Семена рассыпают по поверхности, слегка присыпав землей, и ждут всходов — они появятся через 10–14 дней. Когда сеянцы подрастут, их прореживают, оставляя между растениями 15–20 см. Уже через 1,5–2 месяца после посева дачный участок наполнится яркими ромашками.

Ранее был назван цветок, который при посадке в мае вырастает в пушистую клумбу за месяц.

Проверено редакцией
Читайте также
Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество
Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Общество
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
7 лучших цветов-самосеек: однолетники без хлопот — каждый год сами вырастают в яркую клумбу
Общество
7 лучших цветов-самосеек: однолетники без хлопот — каждый год сами вырастают в яркую клумбу
На одном растении распускается до 20 пышных корзинок. Многолетник-драгоценность с шапками до 15 см
Общество
На одном растении распускается до 20 пышных корзинок. Многолетник-драгоценность с шапками до 15 см
Помидоры вырастают как мини-тыквы, а не водянистая мелочь: три подкормки без химии решают все
Общество
Помидоры вырастают как мини-тыквы, а не водянистая мелочь: три подкормки без химии решают все
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список стран, которые ненавидят День Победы в Москве
У девочки после падения с 12 этажа остановилось сердце
В Белгороде рассказали жуткие последствия нового удара ВСУ
На мэра европейского города напали во время празднования Дня Победы
«Я убежден»: Фицо оценил шансы скорого окончания конфликта на Украине
Стало известно, какие корабли атаковали ВВС США у Ормузского пролива
«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.