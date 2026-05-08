Сажаете в мае семенами — цветет через 1,5 месяца: яркий цветок, который не надо поливать

Диморфотека — это растение, способное выжить и пышно цвести там, где другие цветы гибнут. Ее можно смело сажать на солнечном месте, и она не погибнет, даже если вы уедете с дачи на пару недель, оставив ее без полива.

С июня до самых заморозков кустики диморфотеки высотой 20–40 см усыпаны яркими соцветиями-ромашками диаметром 7-8 см, которые раскрываются в солнечную погоду. Палитра оттенков поражает: солнечно-желтые, оранжевые, абрикосовые, розовые, сиреневые и белые лепестки с контрастным темным центром.

Посадить диморфотеку в мае проще простого: ее семена сеют прямо в открытый грунт во второй половине месяца, когда земля прогрелась. Выберите для нее самое солнечное и возвышенное место с рыхлой почвой и хорошим дренажем, чтобы вода не застаивалась.

Семена рассыпают по поверхности, слегка присыпав землей, и ждут всходов — они появятся через 10–14 дней. Когда сеянцы подрастут, их прореживают, оставляя между растениями 15–20 см. Уже через 1,5–2 месяца после посева дачный участок наполнится яркими ромашками.

