Стало известно, когда горы в Бурятии могут открыть для туристов МЧС России: горы в Бурятии могут открыть для туристов уже после 11 мая

Горы Мунку-Сардык и Мамай в Бурятии могут открыть для туристов как минимум после 11 мая, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на МЧС России. Точная дата снятия ограничений зависит от погоды и заключения специалистов.

Запрет на посещение природных объектов ввели в начале мая. Такое решение приняли в связи с лавинной опасностью — снег на горах может сойти в любой момент.

По данным ведомства, осадки на вершинах гор до сих пор остаются нестабильными. Снегопады вкупе с резкими перепадами температуры существенно повысили риск схода лавин.

Ранее лавина накрыла четверых альпинистов на горе Мунку-Сардык в Бурятии. Спасатели выдвинулись к месту ЧП. Снежная масса сошла на перевале 26-го Партийного съезда, который входит в горную систему Мунку-Сардык.