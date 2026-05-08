08 мая 2026 в 12:01

Стало известно, когда горы в Бурятии могут открыть для туристов

МЧС России: горы в Бурятии могут открыть для туристов уже после 11 мая

Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости
Горы Мунку-Сардык и Мамай в Бурятии могут открыть для туристов как минимум после 11 мая, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на МЧС России. Точная дата снятия ограничений зависит от погоды и заключения специалистов.

Запрет на посещение природных объектов ввели в начале мая. Такое решение приняли в связи с лавинной опасностью — снег на горах может сойти в любой момент.

По данным ведомства, осадки на вершинах гор до сих пор остаются нестабильными. Снегопады вкупе с резкими перепадами температуры существенно повысили риск схода лавин.

Ранее лавина накрыла четверых альпинистов на горе Мунку-Сардык в Бурятии. Спасатели выдвинулись к месту ЧП. Снежная масса сошла на перевале 26-го Партийного съезда, который входит в горную систему Мунку-Сардык.

