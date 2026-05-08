У двоих британцев с круизного лайнера нашли опасный вирус В Великобритании сообщили о заражении хантавирусом двух граждан королевства

Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA) подтвердило заражение хантавирусом двоих британских граждан, находившихся на борту круизного лайнера MV Hondius. Правительство Великобритании продолжает сотрудничать с международными организациями по вопросу возвращения соотечественников с судна, где ВОЗ зафиксировала вспышку этого заболевания.

В UKHSA уточнили, что у еще одного британца на архипелаге Тристан-да-Кунья есть подозрение на хантавирус. В настоящее время ни у одного из британских граждан на борту не наблюдается симптомов, но за ними ведется тщательное медицинское наблюдение.

По информации телеканала Sky News, одним из заразившихся оказался 69-летний мужчина. Он был доставлен в Южно-Африканскую Республику 27 апреля и сейчас проходит лечение в частном медицинском центре в пригороде Йоханнесбурга.

Второй инфицированный — 56-летний мужчина. Его эвакуировали с судна 6 апреля и переправили в Нидерланды, где он получает необходимую медицинскую помощь.

Представители британского правительства планируют встретить пассажиров из Соединенного Королевства по прибытии лайнера на Тенерифе 10 мая. При отсутствии симптомов хантавируса их доставят в аэропорт для скорейшего возвращения на родину.

В UKHSA указали, что МИД организует специальный бесплатный репатриационный рейс исключительно для британских пассажиров и членов экипажа. По возвращении в Британию им рекомендовано соблюдать самоизоляцию в течение 45 дней.

Ранее стало известно, что гражданин Франции заразился хантавирусом Андес, предположительно, во время или после авиаперелета. Он контактировал с инфицированной попутчицей, хотя сам никогда не находился на круизном судне, где прежде была зафиксирована вспышка этой болезни. Это первый случай заболевания среди тех, кто не был на борту лайнера.