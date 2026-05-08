08 мая 2026 в 11:40

У двоих британцев с круизного лайнера нашли опасный вирус

В Великобритании сообщили о заражении хантавирусом двух граждан королевства

Лайнер MV Hondius Лайнер MV Hondius Фото: Elton Monteiro/XinHua/Global Look Press
Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA) подтвердило заражение хантавирусом двоих британских граждан, находившихся на борту круизного лайнера MV Hondius. Правительство Великобритании продолжает сотрудничать с международными организациями по вопросу возвращения соотечественников с судна, где ВОЗ зафиксировала вспышку этого заболевания.

В UKHSA уточнили, что у еще одного британца на архипелаге Тристан-да-Кунья есть подозрение на хантавирус. В настоящее время ни у одного из британских граждан на борту не наблюдается симптомов, но за ними ведется тщательное медицинское наблюдение.

По информации телеканала Sky News, одним из заразившихся оказался 69-летний мужчина. Он был доставлен в Южно-Африканскую Республику 27 апреля и сейчас проходит лечение в частном медицинском центре в пригороде Йоханнесбурга.

Второй инфицированный — 56-летний мужчина. Его эвакуировали с судна 6 апреля и переправили в Нидерланды, где он получает необходимую медицинскую помощь.

Представители британского правительства планируют встретить пассажиров из Соединенного Королевства по прибытии лайнера на Тенерифе 10 мая. При отсутствии симптомов хантавируса их доставят в аэропорт для скорейшего возвращения на родину.

В UKHSA указали, что МИД организует специальный бесплатный репатриационный рейс исключительно для британских пассажиров и членов экипажа. По возвращении в Британию им рекомендовано соблюдать самоизоляцию в течение 45 дней.

Ранее стало известно, что гражданин Франции заразился хантавирусом Андес, предположительно, во время или после авиаперелета. Он контактировал с инфицированной попутчицей, хотя сам никогда не находился на круизном судне, где прежде была зафиксирована вспышка этой болезни. Это первый случай заболевания среди тех, кто не был на борту лайнера.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
