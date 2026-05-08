Прокуратура Москвы оспорила запрет популярного в России сайта

Апелляция на решение о блокировке была подана после постановления Чертановского районного суда Москвы, который признал запрещенной информацию на сайтах «ЯПлакалъ», anekdotovstreet и anekdoto, передает Telegram-канал Baza. В жалобе указывается, что при рассмотрении дела были допущены процессуальные нарушения.

Кроме того, Роскомнадзор также направил собственную апелляцию, поскольку, по имеющимся данным, не был надлежащим образом уведомлен о заседании. Московская прокуратура, в свою очередь, обращает внимание, что в решении суда указаны только доменные имена ресурсов без конкретизации страниц с запрещенной информацией. По мнению ведомства, это противоречит требованиям КАС РФ и может являться основанием для отмены решения.

Ранее в Роскомнадзоре заявили, что не видят оснований для блокировки в России игр GTA, Red Dead Redemption, Mafia и других продуктов Take-Two Interactive Software. РКН опроверг появившиеся сообщения, назвав их не соответствующими действительности, и подчеркнул, что планов блокировки этих игр нет.